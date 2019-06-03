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Разница до двух с половиной раз: цены в супермаркетах Литвы и Беларуси

03.06.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во время путешествий часто бывает некогда считать деньги. Мы решили выяснить: действительно ли в Беларуси продукты дешевле, как принято считать?

Для эксперимента выбрали Lidl, самый дешевый супермаркет Литвы, и «Евроопт Super», который входит самую большую сеть магазинов Беларуси. Взяли стандартный набор: несколько круп, мясо, молочные продукты, воду, два напитка, майонез, яйца, овощи, фрукты и алкоголь. Без скидок.

И вот что получилось.

 

Цены в Литве и Беларуси
Infogram
Итого: за все придется отдать 54.95 евро в «Евроопте» и 53,17 евро в литовском Lidl. Оказалось, что в Беларуси некоторые товары значительно дешевле. Особенно выделились водка и пиво: 5.69 и 0.89 евро против 2.95 и 0.51 рубля. Спагетти российского производства в 2.5 раз дешевле «лидловских», 1.78 рубля против 0.68 евро за 900 грамм.


А в Литве в два раза дешевле оливковое масло (3.69 против 7.54 евро), чай (0.45 против 1.05 евро) и «шестилитровики» воды (0.49 против 0.94 евро). Также ниже цена на огурцы и помидоры, бананы, яблоки, кофе, фарш, мясо и сосиски, питьевую воду.

Исследование не претендует на объективность, ведь в этих магазинах могло попросту не быть некоторых товаров.

Цены в Lidl записаны 10 мая 2019 года, цены в «Евроопте» – 31 мая и конвертированы в евро по курсу в тот день. Если в магазине не было одинаковой тары, то цена корректировалась на массу (объем) самого дешевого товара в выбранном белорусском магазине.

 
 
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Во время путешествий часто бывает некогда считать деньги. Мы решили выяснить: действительно ли в Беларуси продукты дешевле, как принято считать?
 
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