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Российский политолог назвал три вещи, которые Кремль не потерпит со стороны Беларуси

03.06.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный политолог Александр Сытин дал совет белорусам, как не разозлить восточного соседа, чтобы избежать украинского сценария.

Российский политолог назвал три вещи, которые Кремль не потерпит со стороны Беларуси
— Я понимаю, что приехать из Москвы и давать советы – это крайне неблагодарное занятие, — отметил на конференции «Беларусь и регион» в Минске московский политолог Александр Сытин. — И тем не менее я хотел бы рассказать, чего Кремль не потерпит со стороны Беларуси и что вашей стране делать, чтобы не оказаться жертвой российской агрессии.

Во-первых, Беларусь не должна предпринимать какие-либо репрессии и запреты в адрес русского языка, считает политолог.

— Хотя Беларусь и не проявляет к этому тенденций, но это надо помнить. Это было ошибкой Украины. У них, в Кремле, какой-то тумблер стоит, они на этом помешены, они считают, что до тех пор, пока в странах постсоветского пространства так или иначе пользуются русским языком, они остаются русским миром (читай, бывшим советским). Поэтому устраивать какие-то мероприятия, говорить о том, что русский язык надо изжить – вот это делать точно не стоит, — предупреждает Александр Сытин.

Второе, чего не потерпит Россия, это откровенного дрейфа со стороны Беларуси в сторону НАТО.

— Что касается Украины, то тут много звучит разговоров русских «не потерпим-не позволим», но где-то внутренне они уже понимают, что это неизбежно. Последняя надежда у них состоит в том, что НАТО само не примет Украину, потому что Украина завязана в вооруженном конфликте и имеет территориальные споры в виде Крыма, — отмечает политолог.

И третье, что не стоит делать Беларуси — это резких шагов в сторону Запада. Именно «резких», подчеркивает Александр Сытин.

— Что касается дрейфа в сторону Западу, то тут не надо начинать с политики. Все надо делать очень осторожно. Потому что сразу же поднимется вой Москвы, что Беларусь уходит из союзного государства, — отмечает политолог. — А вот то, что нужно было бы делать, но, к сожалению, режим Лукашенко этого делать не может в силу своей крайней негибкости, это исподволь проводить реформы, которые превратили бы Беларусь из постсоветского государства в государство, которое потом, когда-нибудь, можно было бы интегрировать в Европу.


По нынешней ситуации такая интеграция невозможна. Но думать об этом нужно уже сегодня.

— Все, что касается предпринимательской свободы, гражданского права и тому подобных вещей, которые на поверхности не выглядят антироссийскими и антирусскими, но тем не менее готовят страну к серьезному переходу, — вот этим стоило бы заняться, — считает Александр Сытин.

И советует не забывать, что в Москве очень ревностно относятся к любым шагам Беларуси.

— Является ли Россия угрозой для Беларуси? Да, является. Потому что в мозгах Кремля – это единая советская территория. Им так удобно мыслить, и ожидать каких-то перемен в этом мышлении и в этой политике не приходится, — предупреждает Александр Сытин.   

 
Теги: Минск
 
 
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Известный политолог Александр Сытин дал совет белорусам, как не разозлить восточного соседа, чтобы избежать украинского сценария.
 
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