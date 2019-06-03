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В Минске открылась лаборатория генетических биотехнологий

03.06.2019 22:13 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лаборатория генетических биотехнологий открылась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Беларуси, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Лаборатория позволит внедрить в практику новые молекулярно-генетические методы диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей. Здесь будут проводить научные исследования и создавать инновационные технологии.

Как отметил на торжественном мероприятии, министр здравоохранения Валерий Малашко, открытие этой высокотехнологичной лаборатории свидетельствует о том, что в Беларуси заботятся о будущем детей. "Мы ищем новые виды лечения и диагностики онкологических заболеваний. Отрадно, что в детском здравоохранении происходят прорывы благодаря людям, которые посвящают жизнь борьбе с раком" - сказал он.

Лечение онкологических заболеваний, научные исследования в этой области во всем мире обходятся очень дорого. Используя лишь бюджетные средства и ресурсы страховых фондов сложно было бы развивать такие высокотехнологичные центры, подчеркнул министр. К счастью, откликнулись многие небезразличные люди, которые инвестировали средства в новое направление медицины. Основным спонсором стал Белагропромбанк, который выделил на строительство лаборатории около 80% суммы.

"Когда-то давно Ольга Алейникова поделилась с руководством банка своей мечтой о строительстве лаборатории. Речь шла про надежду, которую мы просто обязаны подарить нашим детям. Надежду на самое ценное - на жизнь. Банк принял принципиальное решение изыскать всю необходимую для строительства лаборатории сумму", - рассказал первый заместитель председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Павел Василевский.

По словам Ольги Алейниковой, "в лаборатории будут заниматься исследованиями генома опухолевых клеток или клеток крови для определения мутаций, вызывающих онкологические заболевания, болезни крови и наследственные заболевания, искать причины возникновения распространенных онкологических заболеваний и проводить доклинические испытания новых методов терапии. Среди задач также работа с иммунной системой пациентов для борьбы с опухолью без дополнительной химиотерапии, разработка методов иммунотерапии, в том числе противоопухолевых вакцин, CAR-T терапии, терапии естественными киллерными клетками и другими клеточными препаратами с противоопухолевой активностью".

В Минске открылась лаборатория генетических биотехнологийОжидается, что в полную силу лаборатория заработает в конце августа, а к концу года через нее пройдут первые пациенты. По словам Алейниковой, ежегодно на лечение поступают 320-350 маленьких пациентов, у которых впервые выявлено онкозаболевание. Показатель выживаемости - 74% независимо от стадии болезни, по некоторым видам рака до 98%.

 
 
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Лаборатория генетических биотехнологий открылась в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Беларуси, сообщили в пресс-службе Минздрава. Лаборатория...
 
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