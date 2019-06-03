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Студия моды «Fashion» провела итоговый конкурс

03.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Студия моды «Fashion» отметила пятилетний юбилей большим итоговым конкурсом и выбрала среди своих учеников лучших. 




  На сцену Дома культуры ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев» вышли около 40 учеников студии.




  Сам конкурс состоял из трех дефиле и «визитной карточки». Жюри предстояло выбрать лучшую модель в трех возрастных группах – младшей, средней и старшей. Оценивались умение держаться на сцене, походка, ораторское мастерство.




  Все ребята получили дипломы и сертификаты об окончании студии. А лучшими моделями стали: в младшей группе Ксения Хорошун (на фото в центре), в средней – Варвара Минич (на фото слева), в старшей – Анна Лагус (на фото справа). 




  Студия моды «Fashion» была основана в 2013 году под патронажем директора белорусской студии моды Сергея Нагорного. С тех пор ее двери открыты для девчонок и мальчишек с 6 до 18 лет. Здесь они занимаются по таким дисциплинам, как хореография, дефиле, актерское и сценическое мастерство, психология, этика, фотомастерство, визаж и основы стиля. Сегодня в студии моды «Fashion» обучаются 42 человека.

  Анна ВЕРЕНИЧ
  Фото автора

 
 
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  Студия моды «Fashion» отметила пятилетний юбилей большим итоговым конкурсом и выбрала среди своих учеников лучших.    На сцену Дома культуры ЗАО «Холдинговая...
 
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