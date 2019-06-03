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В шахте «Беларуськалия» погиб рабочий

04.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В шахте «Беларуськалия» погиб рабочий

На четвертом рудоуправлении  «Беларуськалия» сегодня погиб рабочий. Сообщение об этом появилось в сообществе «Солигорские автолюбители» в социальной сети ВКонтакте.

«На 2-м горизонте 4-го рудоуправления погиб горнорабочий очистного забоя. На месте работает комиссия, устанавливаются обстоятельства. Подробности будут озвучены только от официального источника», — говорится в сообщении.

Эту информацию Onliner подтвердил председатель Независимого профсоюза горняков Сергей Черкасов: «Действительно, в шахте произошел несчастный случай со смертельным исходом. Подробностей пока нет».

Как рассказали работники «Беларуськалия», погибшего парня звали Женей, ему было 32 года. Он работал горнорабочим очистного забоя, молодого человека придавило вагоном, передаёт Onliner.by.

В 01:35 Следственный комитет Беларуси в своём официальном Телеграм-канале кратко сообщил о происшествии: «Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины».



 
 
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На четвертом рудоуправлении «Беларуськалия» сегодня погиб рабочий. Сообщение об этом появилось в сообществе «Солигорские автолюбители» в социальной сети...
 
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