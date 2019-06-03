Ограничения в отношении Гродненского мясокомбината вводятся с 3 июня. Причина - повторное выявление хинолонов (дифлоксацина) и первичное выявлением бензилпенициллина в колбасных изделиях, сообщает
Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий:
СПК «Агрокомбинат «Снов»- выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;
ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» - выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном;
ООО «Александров» - выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих;
Волковысское ОАО «Беллакт» – выявление БГКП (бактерии группы кишечной палочки) в сливках пастеризованных (налив) (2 случая);
СОАО «Ляховичский молочный завод» - выявление БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);
КПУП «Мозырские молочные продукты» - выявление бактерий рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив);
- ОАО «Молодечненский молочный комбинат» - выявление БГКП в кефире;
- ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» - выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;
- СООО «Старфуд» - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);
- ООО «ЭкспортАльфаГрупп» - выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;
- ЧПУП «15 Авеню» - выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося.