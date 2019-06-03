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За и Против: покупать ли подержанные вещи?
Источник материала: Myfin
Недвижимость: квартиры, дома, гаражи, дачи
Дома всегда было принято строить «на века». Даже в современные «панельки» закладывается ресурс примерно на 150 лет.
Многоквартирный дом в первые 5 лет становится только лучше: конструкция дает усадку, устраняются все огрехи строителей, обустраивается территория и т.д.
Значимо терять в качестве дом начинает лет через 20-40 (все зависит от строителей и материалов). Но и это еще не приговор, а только повод для ремонта, замены труб и пр.
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