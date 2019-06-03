 Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют

Источник материала: Виртуальный Брест

От странного обилия самых разных представителей животного мира в городе Бресте плавно переходим к грибам. Они, оказывается, уже "пошли".





Фото прислал нам читатель сайта Геннадий, он пояснил, что нашёл их в парке Воинов Интернационалистов, но срезать не стал - говорят, парк обработали пестицидами от клещей.







А вы уже выходили на "тихую охоту"?







