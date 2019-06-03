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Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют
04.06.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
От странного обилия самых разных
Фото прислал нам читатель сайта Геннадий, он пояснил, что нашёл их в парке Воинов Интернационалистов, но срезать не стал - говорят, парк обработали пестицидами от клещей.
А вы уже выходили на "тихую охоту"?
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От странного обилия самых разных представителей животного мира в городе Бресте плавно переходим к грибам. Они, оказывается, уже "пошли". Фото прислал нам...
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