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Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют

04.06.2019 07:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

От странного обилия самых разных представителей животного мира в городе Бресте плавно переходим к грибам. Они, оказывается, уже "пошли".

Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют

Фото прислал нам читатель сайта Геннадий, он пояснил, что нашёл их в парке Воинов Интернационалистов, но срезать не стал - говорят, парк обработали пестицидами от клещей.

Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют
 Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют

А вы уже выходили на "тихую охоту"?

Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют

Чудеса продолжаются: в парках Бреста появились грибы, но собирать их не советуют

 
Теги: Брест
 
 
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  От странного обилия самых разных представителей животного мира в городе Бресте плавно переходим к грибам. Они, оказывается, уже "пошли". Фото прислал нам...
 
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