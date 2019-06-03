На «Беларуськалии» погиб горнорабочий очистного забоя

«Солигорские автолюбители» «ВКонтакте». Информация о ЧП появилась в группе«ВКонтакте».





Позже информацию подтвердил Следственный комитет. Ведомство сообщило, что информация о смертельном травмировании горнорабочего поступила в правоохранительные органы Солигорска.





«Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины», — сообщает СК в своем телеграм-канале.





autorun.by , рабочего придавило самоходным вагоном о борт выработки. Случилось это в третью смену — с 12 до 19 часов. По данным издания, рабочего придавило самоходным вагоном о борт выработки. Случилось это в третью смену — с 12 до 19 часов.





Погибшему было 32 года.



