У озера, с баней и даже взамен на покос травы: как выглядят и почем сдают дачи на лето

Источник материала: Tut.by

В канун летних отпусков REALTY.TUT.BY подготовил обзор дач, которые сдаются в аренду на лето. Цены и фото — в материале.

Под Минском

В садовом товариществе рядом с деревней Мацки (23 км от МКАД, мядельское направление) можно снять дачу на все лето. Площадь дома — 120 квадратных метров, со всеми удобствами и баней. Участок — 5 соток с молодым садом.

Цена аренды — 500 долларов в месяц в эквиваленте.

— По цене можно еще договориться, — рассказал хозяин дома Александр. — Лучший вариант — семья на все лето.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В Крыжовке

В 12 километрах от Минска предлагают дачу в Крыжовке. Дом двухуровневый, с удобствами на улице.



Фото: Куфар. Недвижимость

— Умывальник и туалет на улице — условия походные, — иронизирует хозяйка Ольга Николаевна. — На участке в шесть соток мы специально ничего не сажаем, чтобы детям было где побегать.



Фото: Куфар. Недвижимость

Дом сдается за 375 рублей в месяц (178 долларов в эквиваленте), независимо от количества проживающих.

СТ «Родник»

В 10 километрах от МКАД в могилевском направлении аренда дачи обойдется в 250 долларов за месяц проживания. Дом деревянный, двухуровневый, с удобствами на улице и печным отоплением.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

Рядом с Птичью

Есть вариант дачи возле деревни Подгатье. Это в 28 километрах от Минска в слуцком направлении. Рядом также находится река Птичь. Дом, говорится в объявлении, сдается в аренду только для семьи с детьми. На участке в 22 сотки есть детская площадка, бассейн и беседка с камином. Удобства все в доме. Цена — 250 долларов в месяц.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

В Ратомке

Небольшой домик на лето можно снять в ратомке — это в 6 километрах от МКАД, Молодечненское направление. Постройка находится на территории частного дома, но имеет свое пространство с отдельным входом, а также большую беседку и место под огородик.



Фото:realt.by

Площадь дома — 35 квадратных метров, в нем есть все удобства, а также необходимая бытовая техника. Отапливается и охлаждается хорошим инверторным кондиционером.



Фото:realt.by

Фото:realt.by



Фото:realt.by

Месяц аренды такого домика обойдется в 550 рублей (260 долларов в эквиваленте).

У Дубравинского водохранилища

В аренду можно взять дачу на берегу Дубравинского водохранилища. Дом расположен в 25 километрах от Минска, недалеко от Раубичей. Дом кирпичный, двухуровневый, с тремя отдельными комнатами. Санузел есть, но без душа. Участок — 10 соток. Цена — 630 рублей в месяц (300 долларов в эквиваленте).



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Почти даром

Есть варианты, когда дачу предлагают на целое лето даром. «Сдам дачу для отдыха на сезон БЕСПЛАТНО. На участке сезонная вода, туалет, домик: электричество, спальные места, мебель. Весь участок засажен травой. Расстояние до МКАД — 23 километра в сторону Молодечно. От второго кольца и остановки маршрутки — 800 метров. От вас требуется только покос травы и компенсация коммунальных расходов. Кому необходимо наличие сауны, джакузи и пр. радости жизни — прошу не беспокоить», говорится в объявлении.

Площадь участка (на всякий случай) — 10 соток.



Фото:realt.by



Фото:realt.by



Фото:realt.by

На озерах

Домик на двоих (возможно с ребенком) предлагают на первой береговой линии озера Дривяты (это двух километрах от Браслава). Площадь дома — 36 квадратных метров, со всеми удобствами. На участке в 14 соток есть парковка, шашлычный павильон с мангалом. Цена — 40 долларов в сутки за весь дом (цена указана за двоих, ребенок отдельно не оплачивается). За две недели отпуска выйдет 560 долларов.

Хозяйка рассказала, что июль почти расписан, есть свободные недели в августе и июне.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Дача в двух километрах от города Браслава на берегу озера Бережье. Дом площадью 80 квадратных метров рассчитан на проживание 8−9 человек. В нем есть все удобства: санузел, душевая, горячая вода, кухня со всем необходимым.

Фото: braslav.sindom.by

— На Браславах всегда стабильный спрос, независимо от погоды, — рассказала хозяйка дома Наталья. — Уже практически расписаны июль и август, осталось буквально пару недель. В июне же обычно к нам приезжают на выходные. Цена — 170 рублей в сутки за весь дом, независимо от количества человек (спальных мест, напомним, девять).

Фото: braslav.sindom.by

На территории большая беседка, мангал, качели, детская площадка и баня. До озера — 30 метров. Если рассчитывать отпуск на две недели, то аренда дома обойдется в 2380 рублей, или 1133 доллара в эквиваленте.

Фото: braslav.sindom.by

Двухуровневая дача на берегу озера Струсто (7 км от города Браслава) обойдется в 15 рублей с человека в сутки. Две недели на двоих обойдутся в 420 рублей, или 200 долларов в эквиваленте. Дом, говорится в объявлении, сдается без подселения и хозяев. В нем есть все удобства. До озера — 150 метров. Лодка предоставляется бесплатно.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Есть в аренду дом на берегу озера Замошье. Это в Витебской области, в 180 км от Минска. Дом деревянный, площадью 85 квадратных метров, со всеми удобствами. В нем две просторные комнаты, а также кухня. Максимальное количество отдыхающих — 9 человек. До озера — 50 метров.



Фото: holiday.by



Фото: holiday.by



Фото: holiday.by

Цена — от 100 рублей в сутки за дом. Есть еще свободные места в июле-августе. Две недели проживания будут стоить от 1400 рублей (667 долларов в эквиваленте).

В районе Голубых озер можно снять домик в деревне Грумбиненты (Мядельский район, 150 км от Минска). В доме есть все удобства, он рассчитан максимум на 10 человек. Цена — от 80 рублей в сутки, если четверо взрослых — 100 рублей в сутки. Две недели отпуска будут стоить от 1120 рублей (533 доллара в эквиваленте).



Фото: molodechno.sindom.by



Фото: molodechno.sindom.by



Фото: molodechno.sindom.by



Фото: molodechno.sindom.by