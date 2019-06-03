«Сент-Луис» после разгромного домашнего поражения сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Сент-Луиса» после разгромного домашнего поражения победили «Бостон» и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли по итогам четырех матчей.



Фото: nhl.com

«Сент-Луис» — «Бостон» — 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 — О’Райлли (Сэнфорд, Данн, 0.43), 1:1 — Койл (Хара, 13.14), 2:1 — Тарасенко (Пьетранджело, Шенн, 15.30), 2:2 — Карло (Бержерон, Маршан, 34.19, в меньшинстве), 3:2 — О’Райлли (Пьетранджело, Гуннарссон, 50.38), 4:2 — Шенн (58.31, в пустые ворота).

Броски: 38−23 (13−9, 12−10, 13−4).

Силовые приемы: 44−41.

Штраф: 6−8.

Вратари: Биннингтон (91,3% отраженных бросков) — Ряск (91,9% отраженных бросков).

Три звезды: О’Райлли, Пьетранджело, Сэнфорд.

«Сент-Луис», который почти в два раза превзошел соперника по числу бросков в створ ворот и умудрился пропустить, играя в большинстве, все же дожал гостей в третьем периоде. Героем поединка стал Райан О’Райлли, в активе котрого два гола и первая звезда вечера.

Российский форвард Иван Барбашёв исполнил за матч 9 (!) силовых приемов — больше, чем любой другой игрок в этой встрече.

Ход финальной серии Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:1 (4:2, 2:3 ОТ, 7:2).

Следующие матчи пройдут 6 июня в Бостоне, 9 июня в Сент-Луисе и, если потребуется, 12 июня в Бостоне.