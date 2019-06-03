Как настоящий флагман, но почти в два раза дешевле. Полный обзор Xiaomi Mi 9 SE

Источник материала: Tut.by

Кроме топового Mi 9 ( обзор ) Xiaomi в этом году представила и его слегка упрощенную версию — Mi 9 SE, которая стоит 899 рублей. Внешне устройство мало чем отличается от старшей модели, но разница между смартфонами все же есть. Ниже — наше полное мнение обо всех особенностях аппарата.





Градиент в массы

В последние годы производители стараются отходить от классического белого или черного цвета в корпусах своих смартфонов. Mi 9 SE — не исключение. В нашем тестовом аппарате задняя панель голубовато-фиолетовая. Выглядит интересно, но даже такое решение уже немного примелькалось и не вызывает сильного вау-эффекта.





Впрочем, старший Mi 9 выглядит похоже. Неподготовленному пользователю не так-то просто сходу обнаружить разницу между этими двумя устройствами. Но, на наш взгляд, младшему Mi 9 SE подобное идет на пользу — так вокруг него создается аура более дорогого смартфона, чем он есть на самом деле.





Зато с эргономикой у новинки все в порядке. Благодаря относительно небольшому по сегодняшним меркам дисплею на 5,97 дюймов смартфоном легко управлять одной рукой, при этом не перекладывая его в ладони.

Из минусов — отсутствие олеофобного покрытия на задней панели смартфонами. Следы от пальцев на ней появляются достаточно быстро. Бороться с ними — бесполезно. На наш взгляд, легче поместить устройство в комплектный защитный чехол, который еще и защитит аппарат при падении.





К спорным моментам отнесем и отсутствие 3,5-мм разъема для наушников. Гарнитуру придется подсоединять либо через переходник (есть в коробке со смартфоном), либо по Bluetooth. Беспроводным способом зарядить Mi 9 SE не выйдет, карты памяти microSD не поддерживаются, технологии защиты от воды и пыли также нет.

Сканер отпечатков пальцев прямо в экране

Xiaomi позиционирует Mi 9 SE не просто как устройство из средней ценовой категории, а как настоящий флагман, пускай и с небольшими ограничениями. Предположим, что именно поэтому смартфон и решили оснастить сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.





Сканер отпечатков в Xiaomi Mi 9 SE — оптический, и по скорости срабатывания примерно сопоставим с недавними Samsung Galaxy A50 ( обзор ) и Galaxy A70 ( обзор ). Проще говоря, пользоваться датчиком вполне можно — в большинстве случаев срабатывание происходит примерно за секунду.

Но все же в более дорогих смартфонах вроде Huawei P30 Pro ( обзор ) или того же Mi 9 на распознавание владельца таким способом уходит еще меньше времени. Обычные (не экранные) сканеры также справляются быстрее.

Зато с распознаванием лица у Mi 9 SE проблем мы не заметили — при хорошем освещении смартфон активируется даже быстрее, чем через палец. Правда, вечером или в темном помещении скорость снижается.

Еще один нюанс: для работы функции распознавания лица в настройках смартфона нужно выбрать регион «Гонконг».

Отличный экран и обычный звук

Диагональ дисплея Xiaomi Mi 9 SE — 5,97 дюймов, разрешение — Full HD+, матрица — Super AMOLED.





Ожидаемо, проблем с четкостью картинки в устройстве нет — даже если поднести гаджет к глазам, придется приложить усилия, чтобы разглядеть отдельные точки. Цветопередача дисплея также порадовала — несмотря на AMOLED-матрицу, изображение выглядит натуральнее, чем на большинстве других OLED-панелей, и, скорее, напоминает таковое на IPS-экранах.

В общем, привычных для технологии OLED «пережатых», слишком сильных цветов в Xiaomi Mi 9 SE по умолчанию нет. Получить их можно, только если выкрутить настройки цветности (более холодные или теплые тона) в параметрах смартфона.

А вот со звуком из динамиков дела обстоят немного хуже. Разговорный спикер и мультимедийный динамик одинарны — стереоэффекта нет, из разговорного спикера звуки не доносятся. Из-за этого назвать смартфон полноценной заменой портативной колонке вряд ли получится. Впрочем, для просмотра роликов в YouTube качества динамика будет достаточно, пропустить звонок в шумном помещении также не получится.

Производительность и время работы на одном заряде

Mi 9 SE базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 712, анонсированном в феврале этого года. Чип состоит из восьми ядер и выполнен по 10-нм техпроцессу. Максимальная частота — 2,36 ГГц. В паре с ним работает видеоускоритель Adreno 616, оперативной и постоянной памяти — соответственно 6 и 64 ГБ.

Такая связка в популярном бенчмарке AnTuTu набирает около 180 тысяч баллов. Очевидно, что для задач практически любого типа сегодня такого значения будет более чем достаточно. «Для галочки» мы запустили на смартфоне PUBG Mobile и играли 15 минут на высоких настройках графики. За это время ощутимых проседаний fps не было. Кроме того, корпус смартфона почти не нагрелся.

Разумеется, с более простыми «бытовыми» приложениями вроде мессенджеров, приложений соцсетей, YouTube и музыкальных стриминговых сервисов затруднений также нет. С серфингом в Google Chrome с десятком одновременно открытых вкладок вопросов не возникло.





Со временем автономной работы откровений не получилось. Объем аккумулятора Mi 9 SE составляет 3070 мАч. От его полного заряда смартфон в среднем держится день-полтора без подключения к розетке. Другими словами, Mi 9 SE выдает около пяти-шести часов активного экрана.





В синтетическом тесте автономности AnTuTu Tester результат составит чуть больше 17 тысяч баллов — намного выше среднего. Возможно, благодарить за это стоит относительно энергоемкий процессор. От комплектного адаптера питания за пол часа Mi 9 SE заряжается на 50%, примерно за полтора — до 100%.

Камеры

Как и подобает «почти флагманскому» смартфону, Xiaomi Mi 9 SE оснащается тремя основными камерами.

Первый модуль — на 48 Мп (Sony IMX586, f/1.8), второй — телефото, на 8 Мп (2-кратный зум, f/2.4), третий — суперширокоугольный, на 16 Мп (123 градуса, f/2.4). Оптической стабилизации ни на одном из фотомодулей нет, лазерной фокусировки тоже. А еще по умолчанию смартфон снимает в 12-мегапиксельном разрешении.

Общее впечатление о качестве фотографий с основной камеры Xiaomi Mi 9 SE — выше среднего, но все же чуть хуже в сравнении с более дорогими флагманами Huawei, Samsung и самой Xiaomi.

Все фото ниже сделаны на полностью автоматических настройках с включенным ИИ:



























Ожидаемо, придраться к снимкам, сделанным днем при хорошем освещении, не получается — они отличаются очень широким динамическим диапазоном, высокой резкостью и достаточной детализацией. В общем, разницу с кадрами с топового Mi 9 получится заметить только при прямом сравнении.

При ночной съемке ситуация существенно не меняется. Конечно, такой же детализацией, как при фотографировании днем, вечерние снимки похвастаться уже не могут, но при этом цветопередача остается натуральной (взгляните на небо на кадрах ниже).

А вот как выглядят те же места, сфотографированные на широкоугольную камеру:



























Так Mi 9 SE справляется со съемкой в режиме «портрет»:





А так — при фотографировании на фронтальную 20-мегапиксельную камеру (f/2.0):





Резюме

Mi 9 SE — достаточно сбалансированный смартфон. Его плюсы — дизайн, производительность, основная камера и дисплей, который несмотря на AMOLED-матрицу показывает изображение с натуральными оттенками.





Из спорных моментов остановимся на отказе от 3,5-мм разъема для наушников, а также отсутствие возможности расширения встроенной памяти через карты microSD. Функции защиты от воды и пыли, а также беспроводной подзарядки в аппарате решили не использовать.

На первый взгляд, обычному пользователи последние не так уж и нужны. Но если воспринимать Mi 9 SE не как простой телефон, а как флагманское (пускай и начальное) решение, то эти технологии оказались бы вполне уместны. Со сканером отпечатков пальцев в экране особых проблем нет — им вполне можно пользоваться. Правда, обычные (не экранные) сенсоры все еще срабатывают немного быстрее.

На наш взгляд, главные конкуренты Mi 9 SE — не нынешние «почти флагманские» устройства от других производителей, а топовые модели самой Xiaomi прошлого года. Mi 8 ( обзор ) с более производительной «начинкой» в Сети сегодня стоит даже немного дешевле Mi 9 SE, это же касается Pocophone F1 ( обзор ) с большим временем работы от одного заряда.

А если вы готовы отказаться от тройной камеры и не так активно играете, то можно ограничиться даже более простым Redmi Note 7 ( обзор ).

За предоставленный на обзор смартфон благодарим официального представителя продукции Xiaomi в Беларуси . Представители компании не имели возможности повлиять на результат тестирования и не видели материал до публикации.

Смотрите, сколько у нас стоят названные выше смартфоны Xiaomi:

