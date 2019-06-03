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«На нас вызвали милицию». Житель Минска рассказал о том, как не попал на экскурсию на ОАО «Лидское пиво»

04.06.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

«На нас вызвали милицию». Житель Минска рассказал о том, как не попал на экскурсию на ОАО «Лидское пиво»

Житель Минска в своем аккаунте «В Контакте» поделился историей о том, как не смог попасть на экскурсию на ОАО «Лидское пиво». Рассказываем ее от первого лица (орфография и пунктуация сохранены).

«История о том как мы не попали на экскурсию на ОАО «Лидское пиво».

Еще эта история об одном неприятном человеке с большим синдромом маленького начальника.

Все это произошло 26 мая 2019 года. За несколько дней до этого, мы нашли контакты для проведения экскурсии по Лидскому Пивзаводу и договорившись на воскресенье 12 часов дня, ожидали немного другого развлечения.

Мы пришли буквально без пары минут 12:00. Зайдя в фойе, обнаружили с правой стороны группу молодых ребят, слева пару человек постарше, один из них точно был с бейджом, второго была видна немного голова, они были заняты за приятельской беседой. На ресепшене было пусто, подождав пару минут, я спросил, так чтобы меня услышали все:

— Есть ли кто на ресепшене ? Мы пришли на экскурсию!

В ответ прозвучало достаточно резкое и насмешливое:

— А что мы тут по вашему для вида стоим!?

— Я просто спросил, так как никого не видно на рабочем месте, и я не знаю, кто вы такие и чем тут заняты. У нас назначена экскурсия на 12 часов.

Они что-то еще ответили не очень разборчивое. Мы решили не накалять и просто подождать. Но герои это рассказа, так просто не хотели останавливаться. Кстати один из них ( имени его я не узнал), но работает барменом в кафе от пивзавода рядом, а второй главный персонаж Геннадий Запасник. Вот эти два сотрудника стали прикалываться между собой, но так чтобы было слышно в слух, какие мы неадекватные и не далекие, что не видим что они тут работают. В общем и целом диалог их между собой был похож на насмехательство. Леша(наш друг) не выдержал:

— Что вы себе позволяете?! К вам пришли посетители, во всем мире встречают здороваются, а вы этого не сделали, так еще и насмехаетесь и прикалываетесь над клиентами! — конечно, дословно я не привожу разговор. Ибо было сказано много. Но главное, ни он ни мы не оскорбляли друг друга. Перепалка длилась буквально минут 5-10. Общая суть которой сводилась, что нас теперь никто не будет обслуживать и мы должны покинуть помещение.

«Напарник» из кафе убежал, а «экскурсовод» сказал что:

— Вас сюда никто не звал! Я вас не собираюсь обслуживать! Я отказываю вам в обслуживании, потому что, просто не хочу! Я вызываю на вас милицию, потому что вы не уходите и буяните! Вы меня оскорбляете и должны покинуть объект! Книгу жалоб я вам не дам, просто потому что не хочу, да и вообще я не знаю где она! Идите пишите жалобу в кафе рядом, оно тоже к Лидскому заводу относится. — это тоже выжимка из всех фраз от него.

В итоге спокойно с ним пытаясь общаться мы не добились ничего нового и никакого толку, а «экскурсовод» Геннадий вызвал милицию с формулировкой:

— На меня бросаются, оскорбляют, не хотят уходить, срочно наряд!

Видео по поводу «Книги жалоб и предложений», на тот момент он немного успокоился, мы ждали милицию. Но общее представление о курьезной ситуации и о том, как проходил диалог, можно сложить. Камеры у них тоже есть на входе, если со звуком, надеюсь начальство послушает.

Приехала милиция. Выслушала господина Геннадия:

Геннадий: Вот они не хотят уходить! Я хочу чтобы они ушли!

Милиция: Эм, почему ? Они не имеют права на экскурсию?

Геннадий: Я отказываюсь проводить им экскурсию, потому что, не хочу!

Я: Дайте жалобную книгу, мы напишем отзыв и уйдем! Мы сами уже не хотим с вами идти!

Милиция: Вы будете писать на них что-либо?

Геннадий: Нет, они ничего не делали! Пусть просто уйдут!

Милиция: Предоставьте им жалобную книгу, они напишут и уйдут.

Геннадий: нет! Я им книгу не дам, у меня ее нет!

Милиция: Вы обязаны! Нас же вызвали ребята, это административное нарушение (не выдача книги по первому требованию).

Геннадий: Это я вас вызвал, но я хочу чтобы вы их вывели!

Милиция: Мы не видим оснований, дайте книги и они уйдут сами.

В итоге Геннадий, не выдал книгу, он ее не нашел. Вроде бы и звонил кому-то, но никто трубку не брал. А он уходил пару раз за двери. Возможно это был такой хитрый план, что он не дозвонился, возможно еще что-то. В итоге милиция спросила у нас будет ли мы на него составлять протокол ( на это надо было 2-3 часа, у нас их не было), протокол за не выдачу книги, да и ложный вызов можно было тоже оформить. Он сам на себя по итогу вызвал сотрудников милиции, получается.

Вот такие дела, на экскурсию не попали, день испоганил, пообщались с милицией, потратили часа пол-тора на споры. Ситуация неприятная, нам хотелось лишь попасть на экскурсию, но такой вариант даже в конце беседы Геннадия не устраивал, на мировую он не шел. Обидно и не приятно, что есть такие люди и работники. И главное его уверенность, что он царь и бог, хамство с посетителями и наплевательское отношение к работе, ну и к имиджу завода, если он ( Завод Лидский) переживает за свой имидж, конечно. Хотелось бы восстановить справедливость и чтобы маленький человек с большим эго понес наказание, а мы когда-нибудь, как-нибудь, попали на нормальную экскурсию на Лидский пивзавод».

Чуть позднее с автором связались представители ОАО «Лидское пиво» и изложили свою точку зрения о конфликтной ситуации.

«На нас вызвали милицию». Житель Минска рассказал о том, как не попал на экскурсию на ОАО «Лидское пиво»

«На нас вызвали милицию». Житель Минска рассказал о том, как не попал на экскурсию на ОАО «Лидское пиво»

«На нас вызвали милицию». Житель Минска рассказал о том, как не попал на экскурсию на ОАО «Лидское пиво»

«На нас вызвали милицию». Житель Минска рассказал о том, как не попал на экскурсию на ОАО «Лидское пиво»

«На нас вызвали милицию». Житель Минска рассказал о том, как не попал на экскурсию на ОАО «Лидское пиво»

Судя по всему, конфликт разрешился мирно и гости из Минска все же посетят ОАО «Лидское пиво».

 
Теги: Минск
 
 
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Житель Минска в своем аккаунте «В Контакте» поделился историей о том, как не смог попасть на экскурсию на ОАО «Лидское пиво». Рассказываем ее от первого лица...
 

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