«Меня постоянно зовут на свидания». Угадайте, сколько лет этой женщине с фантастической фигурой

Источник материала: Tut.by

Сногсшибательная Лаура из Калифорнии в 51 год выглядит не менее эффектно, чем в 30, а чувствует себя даже уверенней, чем в молодости, — пишет Daily Mail .

У Лауры никогда не было серьезных проблем с весом, но, как признается женщина, после рождения дочери Джейден, которой сейчас 16 лет, она не была довольна своей фигурой, и у нее появились комплексы.

«Когда мне было двадцать с лишним лет, я не задумывалась о своем здоровье. Просто хотела быть худой, поэтому периодически устраивала себе кардиотренировки. Но при этом ела все подряд.

Я впервые задумалась о состоянии своего здоровья и тела только после родов. Сначала я, конечно, хотела просто сбросить лишний вес, но потом поняла, что благодаря правильному подходу к похудению я могу сделать свой организм более здоровым и сильным. И эта идея действительно меня зацепила».

В течение следующих 15 лет Лаура разрабатывала собственную систему питания и тренировок, которая позволила ей поддерживать ту форму, которая устраивает ее на все сто процентов.

Сначала Лаура отказалась от «магазинных» продуктов с какими бы то ни было добавками, а после исключила из рациона еду, прошедшую тепловую обработку.

«Ключ к моему успеху — последовательность. Основа моего рациона — растительная пища, овощи и фрукты. Также я ем органическую курицу, индейку и рыбу, приготовленные на пару».

Кардиотренировкам Лаура предпочитает силовые, поскольку считает, что они важнее для поддержания формы.

«Силовые тренировки в моем графике несколько раз в неделю. Также я периодически практикую высокоинтенсивные интервальные тренировки и йогу».

Кстати, при новом режиме тренировок Лаура набрала 10 кг, что еще раз доказывает: весы — плохой советчик в оценке фигуры. Куда важнее объемы и мышечный тонус.

В свой 50-й день рождения Лаура создала фитнес-сообщество Ageless Women, чтобы вдохновлять других женщин своим примером.

«Я чувствую себя уверенно и горжусь тем, что мне пятьдесят два года.

Когда люди видят меня, они всегда сначала делают комплименты моей фигуре, а потом, когда узнают, сколько мне лет, восклицают: „Ты выглядишь лучше, чем девушки в возрасте двадцати лет“. Я называю людям мой возраст, потому что уверена: мое тело демонстрирует, как может выглядеть человек, который заботится о своем здоровье».

Появление Лауры в инстаграме вызвало фурор не только среди ее сверстниц, но и среди мужчин: женщина признается, что еще никогда она не получала столько приглашений на свидания. Лауре приятно мужское внимание, но откликнуться на него она не может — уже 20 лет она счастлива в браке.



Фото: instagram.com/so_this_is 50 / Лаура с мужем и дочерью

«Мой муж тоже ведет здоровый образ жизни, разделяет со мной эту страсть. Во многом поэтому даже спустя 20 лет брака мы считаем друг друга очень сексуальными».

Лаура признается, что ее главная цель — не столько сохранить безупречную фигуру, сколько как можно дольше прожить в здравом уме и теле:

«Мой отец страдает от болезни Альцгеймера и Паркинсона. И это как ничто другое побуждает меня следить за своим здоровьем».

Всем, кто хочет последовать ее примеру, Лаура советует начинать с малого — формирования здоровых привычек:

«Исключите из своего рациона вредные продукты, но не морите себя голодом. Ваше тело нуждается в здоровой пище и белке — для роста и поддержания мышечной массы. Держитесь подальше от долгих кардиосессий, они только увеличивают количество кортизола в организме, а это приводит к увеличению веса.

И главное: стремитесь не к красоте, а к долгой жизни — это лучшая мотивация».