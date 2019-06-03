«Не заставляйте соседа тереться о ваши коленки». Как вести себя в аэропорту и в самолете по этикету

Источник материала: Tut.by

В сезон отпусков и горящих путевок эксперт по этикету Татьяна Гладкая рассказывает, как оставаться культурным человеком не только на земле, но и в воздухе, чтобы время в пути к долгожданному морю прошло как можно более приятно.

Фото: Евгения Налецкая

— Воспитанный человек остается воспитанным всегда и везде. Поэтому этикет нужно соблюдать не только в самолете, но и в аэропорту.

Безусловно, необходимо заранее ознакомиться с правилами прохождения регистрации, перевозки багажа и ручной клади, таможенного досмотра и так далее. Чтобы не становиться причиной задержек рейса и недовольства других пассажиров.

Будьте готовы к прохождению всех этапов проверки

Уточните, сколько весит ваш багаж, чтобы потом судорожно не надевать на себя пару лишних килограммов одежды. Узнайте, что можно провозить в ручной клади, чтобы потом на виду у всех не вливать в себя литр сока или не горевать по большой банке крема, которую у вас заберут.

Неподготовленный человек в аэропорту тормозит весь процесс, а это не по этикету.

Также ставить сумки на свободные кресла в аэропорту — моветон. Эти места предназначены для людей, которым комфорт также необходим, как и вам.

Уступайте места и пропускайте

В аэропорту продолжают действовать элементарные правила хорошего поведения: уступать место для сидения беременным женщинам, пассажирам с детьми, инвалидам, пожилым людям. Вышеперечисленным категориям граждан нужно не только уступать места, но и пропускать их вперед. Банально, правда? Но почему-то в аэропорту мы забываем о самых обычных правилах приличия, которым нас учили с детства.

Давайте исправим ситуацию и вспомним, что этим людям сложнее стоять в очереди у стойки регистрации, в зоне проверки багажа, в секторе таможенного досмотра.



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Удивительно, но пропустив семью с маленькими детьми, вы обеспечите и свой комфорт. Как правило, дети не могут долго находиться на одном месте, в данном случае — в очереди. Они начинают хныкать, кричать, плакать, настроение портится и у малышей, и у их родителей, которые потом, вероятно, полетят рядом с вами в самолете. Хотите иметь дело с плачущими детьми? Может, лучше позаботиться об их комфорте? Пусть они первыми проходят досмотры и отправляются на посадку.

Не теряйте самоконтроль

Отдельно хочется сказать про «последних». Про тех, кто постоянно опаздывает по своей же вине.

Находясь в аэропорту, не стоит задерживаться в магазинах и барах, где очень легко потерять самоконтроль. Следите за своим самочувствием и временем, чтобы не пропустить посадку и чтобы ваше имя и фамилия не звучали на весь аэропорт. Опоздавшего пассажира, которого все ждут уже более 20 минут в самолете, вряд ли встретят аплодисментами. Но случаи бывают разные, и осуждать взглядом или словами человека не стоит, возможно, он опоздал по не зависящим от него обстоятельствам.

Заходите в салон культурно

Поднимаясь по трапу, также пропускайте вперед тех, кому сложнее это сделать. Людей в инвалидной коляске проводят салон отдельно. А вот семью с маленькими детьми или пожилых стоит пропустить. Пусть они спокойно разместятся и не будут мешать остальным пассажирам.

Входя в салон, не забудьте поздороваться с бортпроводниками. «Добрый день», «здравствуйте» — слова, без которых фраза «где мое место?» звучит не очень хорошо. Лучше сказать: «Добрый день, подскажите, пожалуйста, где находится мое место».



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К слову, занимать нужно обязательно свои места. И только когда самолет наберет высоту и отключится сигнал «пристегните ремни», можно пересесть. Но учтите, в случае какого-то неприятного инцидента страховка распространяется только на пассажиров, которые сидят на местах, указанных в их посадочных билетах. Например, если пассажир пересел и ему на голову упал чей-то рюкзак, то это будут только его проблемы.

Кстати, о рюкзаках…

Ручная кладь — забота самих пассажиров. Бортпроводники — а это официальное название профессии — конечно, должны помогать путешественникам, но не обязаны становиться грузчиками. Поэтому в салон самолета берите только самое необходимое — то, с чем сами можете справиться. Идеально — одну небольшую сумку или вещи, которые нельзя перевозить в багажном отделении. Объем багажной полки рассчитан с учетом, что каждый пассажир положит туда одну сумку. Дополнительную ручную кладь можно разместить под впередистоящим сиденьем, если иное не предусмотрено правилами перелета. Например, в рядах у аварийного выхода так делать нельзя.

Только когда все пассажиры оказались на своих местах, можно спросить у бортпроводника, есть ли свободные места на багажной полке для вашей второй или третьей сумки или рюкзака. Спросить можно, но требовать положить сумку на полку — нет. Если вы здоровый мужчина, сделайте это сами. Если вы девушка, попросите о помощи здорового мужчину пассажира или бортпроводника. Но к хрупкой барышне-бортпроводнику с таким вопросом подходить не стоит.

Уважайте труд бортпроводников

Также проявляйте уважение к салонному экипажу на протяжении всего полета. Безусловно, грубость и хамство — моветон, который может закончиться прерванным полетом. Но обидеть можно не только словами, но и действиями. Помните, кабинный экипаж — не бригада уборщиков. Поэтому не нужно отдавать им в руки огрызки, жвачки и т. д. Бортпроводники, конечно, не могут отказать, но, мягко говоря, удовольствия от процесса не получают.



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Будьте любезны, попросите гигиенический пакет и именно в него кладите мусор, который будет скапливаться у вас во время полета. Так поступают воспитанные люди.

Как правило, пассажиров предупреждают, что через 15 — 10 минут будут поданы напитки и обед. Конечно, всякое случается, но нужно стараться посетить уборную до того, как в проходе появится бортпроводник с тележкой, которая занимает весь проход. Жаждущему попасть в уборную в этот момент придется либо втискиваться между тележкой и креслами, склоняться над сидящими пассажирами, либо просить бортпроводника «дать задний ход». Продумывайте свой комфорт и комфорт окружающих и заранее посещайте уборную. Вас же предупредили, что через 10 минут проход будет закрыт.

Не стоит каждые пять минут нажимать на кнопку вызова, чтобы к вам подошел бортпроводник. Особенно когда пассажиры отдыхают, например ночью. Постоянный звук кнопки вызова наверняка прервет чей-то сон. Возможно, это будет ваш сон. В таких ситуациях лучше подойти к проводнику и попросить его о какой-то услуге лично.

Заботьтесь о пассажирах

Также нужно быть особенно внимательными к тем, кто летит с вами рядом. Если сидите у прохода, а человеку, чье место находится в середине ряда или у окна, нужно выйти, встаньте и пропустите его. Не заставляйте соседа тереться о ваши коленки и проявлять чудеса эквилибристики. Также предупреждайте пассажиров сзади о том, что сейчас вы откинете спинку кресла. Не стучите ногами о впередистоящее кресло и не впивайтесь в него своими коленями.



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Соблюдайте гигиену и эстетику на борту. Речь не только о мусоре, но и об обнаженных частях тела. В небе ноги отекают у большинства из нас, и очень хочется снять обувь. Это вполне допустимо, но желательно надеть чистые носки. Ступни потеют, и если для человека его собственный запах привычен, то для других он может стать кошмаром. К тому же носки защитят вас от кожных заболеваний. По салону самолета только за сутки проходят сотни людей. Там пылесосят и делают локальную химчистку только в местах, где случился «упс». Этого недостаточно, чтобы убить микробы и грибки. Позаботьтесь о своем здоровье и не ходите босиком.

Небо, самолет, дети

Кстати, тот самый «упс» часто встречается, когда взрослые вовремя не просят гигиенические пакеты и когда родители меняют подгузники малышам прямо в кресле и не хотят идти в туалетную комнату. Чаще всего аргументируют это тем, что в туалете грязно. Но там как раз таки используют антисептики при уборке, а в салоне — нет. К тому же в уборной, как правило, есть пеленальный столик. А в салоне столик предназначен для приема пищи. Ну и кому вокруг захочется что-то есть, когда «упс» прокричит о себе свойственным ему запахом? В кухне менять подгузники тоже нельзя.

Не заставляйте окружающих прикрывать носы… и уши. Учтите, что мультики или фильмы лучше смотреть, сделав звук очень тихим или вообще без звука. Если возраст ребенка позволяет использовать наушники, это идеальное решение. Ваши соседи не обязаны знакомиться с очередной серией «Маши и медведя». А чтобы ребенку не было скучно, возьмите в собой книжки-раскраски, любимые игрушки, лучше новые, чтобы малыш заинтересовался.



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Конечно, нужно понимать, что перелет для ребенка — стресс. Дети часто капризничают, плачут в самолете. Задача родителей или сопровождающих лиц — занять чадо, чтобы время полета для него пролетело незаметно, и успокоить малыша, если он расстроился. Задача окружающих — с пониманием относиться к детским капризам и никогда не поучать самого ребенка и не злиться на него. Максимум, что можно сделать, — улыбнуться малышу и подарить ему конфету, карандаш, сувенир. Он переключится на некоторое время на такой приятный сюрприз.

Если плач ребенка стал невыносимым, сначала спросите бортпроводника, есть ли свободные места, и пересядьте, если возможно. И всегда берите с собой беруши.

Не торопитесь — успеете

Каким бы некомфортным ни был полет, не стоит торопиться покинуть борт. Отстегивать ремни и вставать, как только самолет коснулся земли, небезопасно. Судно может резко затормозить или повернуть, и тогда возможность получить травму будет высока. Поэтому вставать можно только после полной остановки самолета. Но стоит ли это делать? Нет, стоять в проходе, дожидаясь выхода, — бессмысленно и утомительно. Дело в том, что такой простой может длиться до получаса. Пока не подадут трап или телетрап, пока не придет автобус, сопровождающие лица, представители аэропорта и авиакомпании, пока капитан корабля не доложит информацию о полете и еще много чего — никто из пассажиров не покинет борт.

К тому же, находясь в начале очереди в салоне, вы вряд ли окажетесь в этом же статусе в зоне паспортного контроля или выдачи багажа. По пути вас точно кто-то опередит.



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Поэтому не торопитесь. Выходите из самолета культурно — то есть после приглашения бортпроводника покинуть борт. И тут также следует пропускать людей с маленькими детьми, беременных женщин, пожилых людей и инвалидов. В остальных случаях действует правило «через один». Т. е. выходит человек или семья из одного ряда, потом — из ряда напротив, и так далее.

И не забывайте, что культурный человек говорит «здравствуйте» и «до свидания». Попрощайтесь с кабинным экипажем и благодарите за полет. Выбегать из салона молча — моветон.

Аплодисменты

Завершить статью хочется «под аплодисменты», которые звучат в конце полета. Как правило, овации слышны в салонах чартерных рейсов, которые отправляют на курорт не самых опытных русскоговорящих пассажиров.



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В самих аплодисментах нет ничего плохого. Даже бортпроводники иногда аплодируют друг другу, например если рейс был крайне сложным и наконец рабочий день завершен. Но всему свое время и место, и крайне странны и неуместны аплодисменты, которые звучат еще до того, как шасси самолета коснулись земли. Это все равно что аплодировать актеру в разгар важной сцены, когда он произносит монолог.

Поэтому, если уж и аплодировать, то только после полной остановки самолета. Но если летите регулярным рейсом, воздержитесь от такого проявления эмоций.

Возможно, для кого-то это будет открытием, но пилот, которому адресованы аплодисменты, их не слышит.