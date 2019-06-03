Источник материала: Новости Волковыска

Постановлением Правительства от 1 июня 2019 г. № 350 принята новая редакция следующих приложений, утвержденных постановлением от 14 июня 2018 г. № 454:

минимальная предельная стоимость охотничьих путевок, разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним;

минимальная предельная стоимость продукции охоты.

В частности, для граждан Республики Беларусь снижена минимальная предельная стоимость разрешений на добычу зубра (резервный генофонд) – сеголеток – до Br800 (ранее 1000); молодняка от одного до двух лет – до Br2500 (ранее 3000) и др.

Также установлено, что пользователи охотничьих угодий могут самостоятельно определять градацию веса рогов копытных охотничьих животных нормируемых видов с черепом без нижней челюсти для определения размера платы за разрешения на добычу охотничьего животного для иностранных граждан. Однако крайние минимальные значения веса в градации не могут быть установлены ниже значений, указанных в постановлении, сообщает Право.BY.

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