ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рабочий погиб на «Беларуськалии» в Солигорске

04.06.2019 08:51 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Выясняются обстоятельства гибели 32-летнего горнорабочего очистного забоя на предприятии «Беларуськалий» 3 июня.

Информация о трагедии появилась в группе «ВКонтакте» «Солигорские автолюбители» в 20-54.

Позже в Следственном комитете подтвердили, что информация о смертельном травмировании горнорабочего поступила в правоохранительные органы Солигорска.

«Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины», - сообщает СК в своем телеграм-канале.

Издание autorun.by пишет, что рабочего придавило самоходным вагоном о борт выработки. Случилось это в третью смену - с 12.15 до 19.50 часов.

Фото носит иллюстративный характер

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выясняются обстоятельства гибели 32-летнего горнорабочего очистного забоя на предприятии «Беларуськалий» 3 июня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Заико: "Белорусско-российская интеграция – это уровень средневековья"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кошельки распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика