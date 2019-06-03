Рабочий погиб на «Беларуськалии» в Солигорске

Выясняются обстоятельства гибели 32-летнего горнорабочего очистного забоя на предприятии «Беларуськалий» 3 июня.

Информация о трагедии появилась в группе «ВКонтакте» «Солигорские автолюбители» в 20-54.

Позже в Следственном комитете подтвердили, что информация о смертельном травмировании горнорабочего поступила в правоохранительные органы Солигорска.

«Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины», - сообщает СК в своем телеграм-канале.

Издание autorun.by пишет, что рабочего придавило самоходным вагоном о борт выработки. Случилось это в третью смену - с 12.15 до 19.50 часов.

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