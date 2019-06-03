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Рабочий погиб на «Беларуськалии» в Солигорске
Источник материала: БДГ
Выясняются обстоятельства гибели 32-летнего горнорабочего очистного забоя на предприятии «Беларуськалий» 3 июня.
Информация о трагедии появилась в группе «ВКонтакте»
Позже в Следственном комитете подтвердили, что информация о смертельном травмировании горнорабочего поступила в правоохранительные органы Солигорска.
«Следственно оперативная группа произвела спуск в шахту для проведения осмотра места происшествия. Проводятся иные проверочные мероприятия для установления обстоятельств гибели мужчины», - сообщает СК в своем телеграм-канале.
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Фото носит иллюстративный характер
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Выясняются обстоятельства гибели 32-летнего горнорабочего очистного забоя на предприятии «Беларуськалий» 3 июня.
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