ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

7 июня на прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

04.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

  • Как получить путевку на ребенка в оздоровительный лагерь?
  • Можно ли работнику отправиться на санаторно-курортное лечение за счет предприятия?
  • Есть ли льготы для пенсионеров?

Эти и другие вопросы, касающиеся оздоровления и санаторно-курортного лечения, можно задать на прямой линии “Гомельскай праўды”.

Гость редакции — начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения ЗУБЕЦ Василий Николаевич.

Звоните в пятницу, 7 июня, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой “Прямая линия”.

7 июня на прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как получить путевку на ребенка в оздоровительный лагерь? Можно ли работнику отправиться на санаторно-курортное лечение за счет предприятия? ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ателье Brabus снова доработало новый Mercedes-AMG G63: внедорожник стал еще мощнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика