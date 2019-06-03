7 июня на прямой линии «Гомельскай праўды» — начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения

Источник материала: Газета Авангард

Как получить путевку на ребенка в оздоровительный лагерь?

Можно ли работнику отправиться на санаторно-курортное лечение за счет предприятия?

Есть ли льготы для пенсионеров?

Эти и другие вопросы, касающиеся оздоровления и санаторно-курортного лечения, можно задать на прямой линии “Гомельскай праўды”.

Гость редакции — начальник областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения ЗУБЕЦ Василий Николаевич.

Звоните в пятницу, 7 июня, с 11.00 до 12.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой “Прямая линия”.



