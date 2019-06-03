Четыре подряд автомобиля одной марки. Интервью с героиней, которая всю жизнь ездит на Audi

Источник материала: Tut.by

Четыре автомобиля за последние восемь лет — и все Audi. Почему так? Что становится причиной, по которой автомобилисты годами даже не пытаются разнообразить свой автопарк? Нам стала интересна такая преданность марке, поэтому мы попросили Audi Центр Минск познакомить нас с кем-нибудь из постоянных клиентов. Один, а точнее, одна из их числа — наша героиня Кристина, с которой мы сегодня разберемся в отношениях, окольцованных сразу четыре раза.

От желтого «Москвича» — до Q8

На парковке глаз цепляется за нечто большое, ослепительно-белое и пока еще малознакомое. Подъезжаем к автомобилю, даже не уточняя, правильно ли попали. Это новенькая Q8, которых, по словам довольной Кристины, в Минске пока продали только несколько десятков.





Купеобразный кроссовер наконец-то занял свою нишу в линейке производителя — тренд на такие кузова развивается уже не первый год, но в Audi на суматоху не поддались: семь раз сконструируй, один раз — выпусти. Решетка радиатора в Q8 по сути заменила собой передний бампер — черный пластик на контрасте с белым кузовом выглядит так, словно сейчас втянет тебя в моторный отсек. Задняя полоска оптики от борта до борта подчеркивает ширину кроссовера — на некоторых паркингах может быть тесновато. Зато внутри, со слов хозяйки, второй ряд сидений без компромиссов вмещает троих взрослых людей.

Кристина открывает дверь и, выходя из машины, проводит рукой по безрамочному стеклу. Именно эта довольно давно используемая в любых классах автомобилей деталь нравится ей больше всего. За последние 8 лет моя собеседница сменила 4 автомобиля. Все они — Audi. Но начиналось все… с «Москвича».





— Так совпало, что и в автошколе я училась на 412-ом, и у мамы моей в тот момент был тоже 412-ый, — вспоминает собеседница. — Желтый — помню его, как сейчас. Это был 96-ой год. После получения прав я около десяти лет не водила, поэтому, когда все-таки купила свой первый автомобиль, некоторое время пришлось вспоминать навыки. Постоянно отваливающийся глушитель тоже не облегчал жизнь.

«Машина — как любимая домашняя пижама»

— После нескольких лет я была готова к следующей машине, а на его поиски отправилась на авторынок в Ждановичи. Рынок там тогда был не то, что сегодня, — рассказывает героиня.

Даже восемь лет назад покупка автомобиля на авторынке представляла из себя не самую простую задачу. Риск столкнуться с некачественным товаром был велик. Этот опыт не обошел стороной и Кристину: А3 — первая Audi нашей собеседницы — оказалась и битой, и крашенной, и с проблемами по мотору. Но в момент похода по рядам авторынка именно этот автомобиль запал в душу. Героиня говорит, зацепило.



Новая Q8 уже продается в Audi Центр Минск

— Я проездила на ней около двух лет, — говорит Кристина. — Да, какие-то проблемы были, но именно тогда я поняла, что Audi — это мой автомобиль. Не знаю, почему, но именно они получаются одновременно и дерзкими, и интеллигентными. А при этом еще удобными, как любимая домашняя пижама. Чтобы освоиться в такой машине на сто процентов, мне нужно меньше недели.

После эмоциональной покупки первой Audi Кристина решила больше не рисковать, поэтому за вторым автомобилем отправилась уже в дилерский центр.

— А4 стала моей первой машиной на автомате. На тот момент я уже свободно управлялась с двумя педалями (на рабочем автомобиле была такая трансмиссия), поэтому поджимать левую ногу под сиденье, как делают некоторые, не пришлось. И от этой Audi я уже не получала ничего, кроме удовольствия. Она была из числа сданных в трейд-ин, но из салона, поэтому про ремонты и внезапные поломки я начала забывать. Правда, те два года прошли не только беспроблемно, но и быстро: мне захотелось другую машину, причем на этот раз — большую и на сто процентов новую, — говорит героиня.

«В Литве с машины сняли зеркала»

Кристина поездила по автосалонам других брендов, но, говорит, влюбиться ни в какую другую марку так и не смогла. Поэтому ответ был вполне очевидным и простым — оставаться верной любимому бренду. Так у нее появилась Q7.

Она стала ее офисом на колесах. Женщина занимается коммерческой недвижимостью, а это постоянные поездки по объектам на кольцевой и на трассах, встречи клиентов в аэропорту…

— С этой машиной у меня было и смешное, и грустное, — вспоминает Кристина. — На номерах была очень простая комбинация цифр, и так совпало, что по Минску ездила еще одна Q7 такого же цвета и с таким же номером, только с отличием в буквах. Владельцем был мужчина. И вот мой друг-шутник как-то звонит меня порадовать: когда я вернусь к своей машине, на кузове меня будет ждать надпись. Вот только я в тот самый момент стояла в пробке и с самого утра с машиной не расставалась. Многое отдала бы за то, чтобы увидеть лицо своего друга в этот момент.

— А в Литве с моей машины сняли зеркальные элементы, — продолжает Кристина. — Нам с подругой необходимо было оставаться в стране еще три дня, поэтому не осталось ничего другого, кроме как купить косметические зеркальца и прикрепить их к оставшимся корпусам.





За почти два с половиной года хозяйка накатала на Q7 81 тысячу км. На момент разговора приобретенной Q8 нет еще и недели — в номерных рамках только позавчера поселились номера. Уже за это время на одометре — 600 километров. Похоже, что машина своей хозяйке очень нравится.

— Неделю назад выехала на этой Audi из салона. Поддалась на уговоры прокатить знакомых мужчин. Только тронулись — они начали нажимать все кнопки подряд. Мужчины за 40, а как дети, — смеется она. — Я за рулем, а они жмут и жмут. После этого посадила в салон 20-летнего сына. Рассказываю ему про автомобиль, а он тоже начинает жать на все, что под руку попадется. Мужчины — они такие.



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«В автопилот я не верю»

Изначально мы с героиней договаривались немного прогуляться, однако как-то само по себе получалось, что постоянно возвращались к припаркованной Q8. И каждый раз вне зависимости от направления беседы Кристина заводила речь о преимуществах автомобиля. Правда, излишнего восторга от хозяйки мы не увидели. Она лаконично перечисляет главные по ее мнению плюсы:

— Безрамочные двери, управление мультимедиа с помощью голоса, вместительность второго ряда сидений, пневмоподвеска и ассистенты безопасности. Безопасность для меня — это главное. В жизни или в бизнесе я готова идти на риск. Но не за рулем. Дорога — это большая ответственность за себя и других. С другой стороны, я против автопилота в автомобилях. Да, всегда есть человеческий фактор, ошибки, но машина никогда полноценно не заменит человека. На себя я полагаюсь больше. Автопилоту готова довериться, пожалуй, на трассах и на длинных прямых. Но не в городе, где много людей и ситуация постоянно изменяется. Моя Q8 отслеживает дистанцию до едущих впереди, бьет в педаль, если попытаться сойти с полосы, но управлять в общем смысле этого слова автомобилем должна я.





Несмотря на такую любовь к самостоятельности за рулем, в дела ремонтные Кристина особо не вникает.

— Я не знаю, как заменить колесо, да и не важно, — говорит она. — Всегда найду того, кто сможет это сделать. Существуют сервисные службы, в конце концов. Хотя шутки про «омывайку в мотор» — это не про меня.

На прощание делаем фотографию возле старенькой, но от того не менее легендарной «сотки», которая была припаркована неподалеку и будто бы с интересом слушала наш с Кристиной разговор о своих «потомках».





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