От концерта Макса Коржа до рыцарского фестиваля - выбираем одежду для главных летних событий

Лето — это не только сезон солнечных ванн, свежих овощей и фруктов, но и время для самых крутых концертов и фестивалей, пикников. Надеемся, вы уже закупились билетами на выступления любимчиков, мы же вместе с интернет-магазином Lamoda.by поможем подобрать образы, в которых вы будете выглядеть уместно и заметно на вечеринке любой тематики — от исторической реконструкции до рок-концерта. Помните: комфортная одежда — это залог хорошего настроения и максимально продолжительных танцев.
Отправными точками для вдохновения стали пять летних поводов «выгулять» себя и свой гардероб:
В качестве эксперта, который сегодня переоденет нашу модель Владув пять образов для этих событий, выступит фэшн-блогер, стилист Татьяна Щербакова:
— Когда речь заходит о подборе вещей для какого-либо мероприятия, главное правило, которым следует руководствоваться — образ должен отражать суть события, быть уместным.
Помимо трендов и внешности нашей модели, при выборе вещей на Lamoda.by я отталкивалась от своих ассоциаций: с чем у меня ассоциируется то или иное мероприятие, какие картинки рисует перед глазами? Хорошо, что интернет-шопинг позволяет увидеть вещи сразу на фото с людьми, без ограничений по времени: это можно делать хоть ночью. А потом все взвесить и заказать самое-самое для примерки.
Образ для пикника
— Вдохновением для создания этого лука послужило море: отсюда трендовый во все времена принт в полоску, шляпа с полями, чтобы защищать лицо от солнца, суперактуальная в этом сезоне соломенная сумка и сережки с камешками.
Сарафан — неспроста удлиненный: в таком будет удобно присесть на плед на пристани или на песке. Тоже самое и с обувью: простые сабо, которые можно сбросить с ног в любой момент и так же легко надеть обратно.
Самый главный плюс этого — в нем можно спокойно гулять по городу, он не только для пляжа. Это хороший городской вариант для женщины в любом возрасте: вопрос лишь в том, как менять и сочетать аксессуары.
— Джаз — это уже не просто про «сходить погулять». Это светское мероприятие, куда уместно надеть более вечерние варианты. Конечно, не коктейльное платье: все же мы собираемся быть на улице среди толпы прохожих. А вот костюм в летних оттенках сюда бы очень подошел.
Я решила обыграть тему и создать более нарядный, богемный образ: брюки — не просто классические, а палаццо. Не рубашка, а кружевная блузка в викторианском стиле. Минималистичная обувь пусть на небольшом, но каблучке. Все эти детали сразу повышают градус торжественности.
Заметьте, почти все вещи перекликается по цветам: белая блузка сочетается с сумкой, детали последней — со стеклами очков. На этот спокойный холст мы нанесли всего два ярких акцента: мятные брюки и приглушенно оранжевые босоножки. Если вы тоже хотите вносить подобные акценты в свой образ, чтобы не выглядеть аляповато, придерживайтесь следующего правила: один из цветов должен занимать бóльшую площадь на теле, все остальные — гораздо меньшую. Тогда не будет вопросов о «несочетаемости» брюк и босоножек, как в нашем случае.
— Макса Коржа, как известно, слушает молодое поколение, поэтому я создавала субкультурный, немного хипстерский образ (хотя не вижу ничего плохого, если в таком виде на стадион придет и женщина 35+).
На модели — уличные спортивные бренды. Свитшот нужен, если будет прохладно, а майка под ним выручит, когда фанатка разгорячится. Поясная сумка позволяет свободно танцевать, не сковывает движений. Босоножки в стиле спорт-шик выгодно сочетаются с верхом. Их также круто носить с чем-то более строгим: костюмами либо платьями, например.
Что касается панамы, чтобы не выглядеть в ней, как «на даче», советую сочетать ее с люксовыми, дорогими вещами, миксовать, превращая ваш образ в сочетание спорта и шика. Играйте на контрастах — сейчас это приветствуется.
— Кожа, деним, рубашка в клетку, будто с плеча бойфренда, грубые армейские ботинки — это элементы рок-стиля с уходом в гранж. Я добавила сюда нестандартную кепку и модные нынче «рваные» шорты-велосипедки.
Отмечу, что большинство элементов образа вне времени: ту же косуху и ботинки могут носить, как девочки-подростки, так и взрослые, статусные женщины.
Кепку, к слову, легко можно заменить на панаму из нашего прошлого образа — ваш внешний вид сразу заиграет новыми красками.
В целом стоит понимать, что в современном мире в моде любая стилизация. Главное, чувствовать себя в выбранных вещах комфортно и понимать, куда вы в них идете.