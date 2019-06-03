От концерта Макса Коржа до рыцарского фестиваля - выбираем одежду для главных летних событий

Источник материала: Tut.by

Лето — это не только сезон солнечных ванн, свежих овощей и фруктов, но и время для самых крутых концертов и фестивалей, пикников. Надеемся, вы уже закупились билетами на выступления любимчиков, мы же вместе с интернет-магазином Lamoda.by поможем подобрать образы, в которых вы будете выглядеть уместно и заметно на вечеринке любой тематики — от исторической реконструкции до рок-концерта. Помните: комфортная одежда — это залог хорошего настроения и максимально продолжительных танцев.

Отправными точками для вдохновения стали пять летних поводов «выгулять» себя и свой гардероб:

В качестве эксперта, который сегодня переоденет нашу модель Владу в пять образов для этих событий , выступит фэшн-блогер, стилист Татьяна Щербакова :



Татьяна Щербакова

— Когда речь заходит о подборе вещей для какого-либо мероприятия, главное правило, которым следует руководствоваться — образ должен отражать суть события, быть уместным.

Помимо трендов и внешности нашей модели, при выборе вещей на Lamoda.by я отталкивалась от своих ассоциаций: с чем у меня ассоциируется то или иное мероприятие, какие картинки рисует перед глазами? Хорошо, что интернет-шопинг позволяет увидеть вещи сразу на фото с людьми, без ограничений по времени: это можно делать хоть ночью. А потом все взвесить и заказать самое-самое для примерки.

Образ для пикника



За макияж и прическу для модели благодарим визажиста Анну Рудницкую

— Вдохновением для создания этого лука послужило море: отсюда трендовый во все времена принт в полоску, шляпа с полями, чтобы защищать лицо от солнца, суперактуальная в этом сезоне соломенная сумка и сережки с камешками.

Сарафан — неспроста удлиненный: в таком будет удобно присесть на плед на пристани или на песке. Тоже самое и с обувью: простые сабо, которые можно сбросить с ног в любой момент и так же легко надеть обратно.

Самый главный плюс этого — в нем можно спокойно гулять по городу, он не только для пляжа. Это хороший городской вариант для женщины в любом возрасте: вопрос лишь в том, как менять и сочетать аксессуары.



Что думает Влада:

— До этого я никогда не имела опыта ношения льна и вещей такого свободного кроя: я — фанатка топиков и джинсов, чего-то по фигуре. Теперь не понимаю, почему всю жизнь незаслуженно обходила вниманием подобные фасоны: в них хочется парить над землей. Я бы надела под такой сарафан кеды и носила бы такое комбо хоть каждый день.

Шляпа — от 55,99 руб. Сабо — от 204 руб. Платье — от 179,99 руб. Сумка — от 149,99 руб. Очки — от 59,99 руб. Серьги — от 49,99 руб. Купить вещи из этого образа можно здесь .

Образ для джазовых вечеров





— Джаз — это уже не просто про «сходить погулять». Это светское мероприятие, куда уместно надеть более вечерние варианты. Конечно, не коктейльное платье: все же мы собираемся быть на улице среди толпы прохожих. А вот костюм в летних оттенках сюда бы очень подошел.

Я решила обыграть тему и создать более нарядный, богемный образ: брюки — не просто классические, а палаццо. Не рубашка, а кружевная блузка в викторианском стиле. Минималистичная обувь пусть на небольшом, но каблучке. Все эти детали сразу повышают градус торжественности.

Заметьте, почти все вещи перекликается по цветам: белая блузка сочетается с сумкой, детали последней — со стеклами очков. На этот спокойный холст мы нанесли всего два ярких акцента: мятные брюки и приглушенно оранжевые босоножки. Если вы тоже хотите вносить подобные акценты в свой образ, чтобы не выглядеть аляповато, придерживайтесь следующего правила: один из цветов должен занимать бóльшую площадь на теле, все остальные — гораздо меньшую. Тогда не будет вопросов о «несочетаемости» брюк и босоножек, как в нашем случае.



Что думает Влада:

— Из такого в жизни я обычно ношу лишь блузки. Это точно необыденный вариант, яркие цвета радуют глаз. Здорово, что все составные образа можно сочетать с чем-то еще, на их основе создавать уже что-то новенькое.

Сумка — от 95,20 руб. Босоножки — от 149,99 руб. Брюки — от 149,99 руб. Блузка — от 99,99 руб. Серьги — от 39,99 руб. Очки — из коллекции стилиста. Купить вещи из этого образа можно здесь .

Образ для концерта Макса Коржа на Динамо





— Макса Коржа, как известно, слушает молодое поколение, поэтому я создавала субкультурный, немного хипстерский образ (хотя не вижу ничего плохого, если в таком виде на стадион придет и женщина 35+).

На модели — уличные спортивные бренды. Свитшот нужен, если будет прохладно, а майка под ним выручит, когда фанатка разгорячится. Поясная сумка позволяет свободно танцевать, не сковывает движений. Босоножки в стиле спорт-шик выгодно сочетаются с верхом. Их также круто носить с чем-то более строгим: костюмами либо платьями, например.

Что касается панамы, чтобы не выглядеть в ней, как «на даче», советую сочетать ее с люксовыми, дорогими вещами, миксовать, превращая ваш образ в сочетание спорта и шика. Играйте на контрастах — сейчас это приветствуется.



Что думает Влада:

— Очень молодежный, яркий образ — с его помощью на концерте звездочкой будет не только Корж. Байку я бы с удовольствием носила в универ.

Юбка — от 143,20 руб. Свитшот — от 68,04 руб. Обувь — от 829 руб. Панама — от 114 руб. Сумка — от 60 руб. Очки — от 50 руб. Купить вещи из этого образа можно здесь .

Образ для Рыцарского фестиваля в Мстиславле





— В поисках одежды я опиралась на образ некой чистой, нежной дамы, за сердце которой готовы были бы сражаться рыцари.

Форма рукавов и вырез — отголоски актуального сейчас викторианского стиля. Обувь — отсылка к гладиаторским боям. Полюбившийся дизайнерам жемчуг у нас воплощают бусинки на сумке.

Ну и вместе со всем вышеперечисленным все материалы в данном случае — натуральные (лен и хлопок). Тренд на натуральность будет актуален еще и в следующем сезоне, не только сейчас.



Что думает Влада:

— На летний фестиваль в таком я бы пошла точно — очень удобно! Хочется ходить в этом платье и обуви целый день.

Платье — от 179,99 руб. Сандалии — от 139 руб. Сумка — от 149,99 руб. Браслеты — от 37,50 руб. и 32 руб. Купить вещи из этого образа можно здесь .

Образ для фестиваля «Рок за Бобров»





— Кожа, деним, рубашка в клетку, будто с плеча бойфренда, грубые армейские ботинки — это элементы рок-стиля с уходом в гранж. Я добавила сюда нестандартную кепку и модные нынче «рваные» шорты-велосипедки.

Отмечу, что большинство элементов образа вне времени: ту же косуху и ботинки могут носить, как девочки-подростки, так и взрослые, статусные женщины.

Кепку, к слову, легко можно заменить на панаму из нашего прошлого образа — ваш внешний вид сразу заиграет новыми красками.

В целом стоит понимать, что в современном мире в моде любая стилизация. Главное, чувствовать себя в выбранных вещах комфортно и понимать, куда вы в них идете.



Что думает Влада:

— Для меня это совершенно непривычный внешний вид. Никогда не ходила ни в чем подобном. Но мое мнение: если идешь на какое-то новое мероприятие, надо наряжаться, одеваться ярче, чем в повседневности. Так ты точно почувствуешь: сегодня крутой, особенный день.

Куртка — от 88 руб. Мужская рубашка — от 98,10 руб. Ботинки — от 489 руб. Велосипедки — от 84,99 руб. Бейсболка — от 96 руб. Очки — от 50 руб. Мужская футболка — от 18 руб. Купить вещи из этого образа можно здесь .

А в каком из этих нарядов и куда бы отправились вы? Напишите нам в комментариях!

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