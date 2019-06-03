Массово и креативно: районные турслеты собрали небывалое количество участников

Традиционным аккордом в завершении учебного года и своеобразным подведением итогов туристско-краеведческой работы на Смолевиччине является проведение турслетов учащихся и педагогов. И нынешний год не стал исключением.

Урочище Тумель, вот уже много лет собирающее туристов со всего района, и в этом году собрало вместе коллективы учащихся и педагогов со всех уголков Смолевичского района. Как отметила директор ГУО «Смолевичский районный Центр детского туризма и краеведения» Марина Мищенко, в этом году турслеты собрали небывалое количество участников. Так, в туристическом слете учащихся приняли участие 16 команд, в таком же количестве приехали и команды педагогов.





В атмосфере дружбы и в неформальной обстановке все участники мероприятия не только смогли посоревноваться и показать свои таланты и способности, но и отдохнуть от учебных и рабочих будней.

Как водится, турслеты учащихся и педагогических работников включают в себя несколько составляющих: спортивную, соревновательную часть, и, конечно, творческую — конкурс туристской песни и туристских газет, представление команд и лагерей.

— Заезд всех команд был очень централизованным, — рассказывает Марина Александровна, — и все дни турслета пролетели незаметно, подарив детям и взрослым хорошее настроение и возможность пообщаться, обрести новых друзей.

Надо сказать, что турслет учащихся посетили почетные гости — заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Кузнецов и заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Татьяна Грушевская, турслет педагогов — председатель Смолевичского райисполкома Михаил Загорцев, начальник управления по образованию, спорту и туризму Илона Гриневецкая и председатель райкома профсоюза работников образования и науки Лариса Лапутько.

— Турслет — одно из самых долгожданных мероприятий. Как для учащихся, так и для педагогов, — поделилась впечатлениями Илона Юрьевна. — И целью его проведения является не соперничество между командами, а неформальное общение, отдых, и Урочище Тумель, уверена, этому способствует. В этом году турслет собрал много команд, и это говорит о том, что люди приезжают сюда с удовольствием. Я всегда с огромным энтузиазмом посещаю турслет, и он не перестает меня удивлять: какими разными могут быть наши педагоги, учащиеся. Какие они творческие, харизматичные, яркие и креативные. Желаю турслету и всем его участникам и в дальнейшем продолжить эту замечательную добрую традицию.





Кроме традиционных конкурсов и дистанций, в этом году свою площадку для участников турслета учащихся подготовили сотрудники Смолевичского РОЧС. Заместитель начальника Смолевичского РОЧС Александр Мядель помогал ребятам справиться с примеркой экипировки пожарного. Кроме того, на данной площадке 4-м участникам каждой команды было необходимо не только на время надеть и снять экипировку пожарного, но также раскатать пожарный рукав, присоединить его к машине, подать воду и мощной струей брандспойта попасть в яблоко, лежащее на пеньке. Массу эмоций и удовольствия получили ребята, которым довелось поучаствовать в этом состязании.

Все конкурсные и соревновательные этапы турслета понравились учащимся, и традиционная дискотека собрала ребят для отдыха после накала страстей на дистанции. Все команды хорошо выступили, но по итогам турслета конкурсные места распределились следующим образом: золото турслета увезла команда Усяжской средней школы, второе место завоевали учащиеся Верхменской средней школы им. В.А. Тумара. А бронзовым призером стала команда средней школы №1 им.В.Ф. Купревича.

Турслет педагогических работников — это ежегодное замечательное событие для всех педагогических коллективов. Люди приезжают общаться, отдыхать и, конечно, показывать свои таланты. А они, надо отметить, с каждым годом не перестают удивлять и судей, и гостей турслета.

— Представление команд — это просто фейерверк эмоций, — говорит Марина Александровна. — Каждый год — это просто что-то необыкновенное. Это замечательный полноценный концерт. Очень креативные выступления, подходы и воплощение задуманного. И это замечательно. Потому что дает выход эмоциям, способствует сплочению коллективов.





По результатам всех этапов турслета педагогов призовые места распределились следующим образом: первое место завоевала команда ГУО «Озерицкослободская средняя школа», второе место — команда ГУО «Верхменская СШ им. В.А. Тумара», третье — команда ГУО «Воротовская средняя школа».

Особую благодарность за подготовку в организации и проведении турслетов ГУО «РЦДТиК» выражает коллективу ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» и лично А.Л. Пышному, старшей медсестре Н.И. Колесниковой, медицинскому работнику Ксении Токаревой, сотрудникам Смолевичского РОЧС — заместителю начальника А.В. Мяделю, специалисту ГПиО Н.В. Молчановой, директору Краснозменского СДК Ю.А. Саперову.

Кроме этого, добрые слова благодарности за сотрудничество, помощь в подготовке и проведении турслетов Центр туризма и краеведния выражает своим выпускникам, воспитанникам Центра (это Павел Савицкий, Максим Береснев, Юрий Артемьев, Мария Малец, Анна Будникова, Вера Мищенко), которые и во взрослой жизни не теряют связи с туризмом и Центром, приезжают на турслеты теперь уже не в составе команд, а со своими семьями, чтобы еще раз окунуться в атмосферу романтики и дружбы, которой всегда бывает наполнен турслет. Слова благодарности РЦДТиК выражает также Валентине Алексеевне Крейниной, опытному туристу со стажем, которая также не остается в стороне от традиционных туристских встреч в урочище Тумель.





В качестве главного судьи соревнований выступил заместитель директора Смолевичского РЦДТиК Андрей Ермакович.

Очередной учебный год завершен, многое за это время сделано, теперь впереди у ребят много времени для отдыха, новых впечатлений и, конечно, путешествий по родному краю и за его пределы вместе с родителями и педагогами. А о том, какими будут летние путешествия в этом году, мы обязательно расскажем на страницах «КС».

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

НА СНИМКАХ: моменты турслетов учащихся и педагогических работников Смолевичского района сезона 2019 г.

Фото из архива ГУО «Смолевичский РЦДТиК».