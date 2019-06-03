Не забывают своих ветеранов

В ОАО «Беларусбанк» всячески поддерживают ветеранов и людей, внесших вклад в развитие банка.

Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, которые затем работали в банковской системе Беларуси. По всей стране таких людей осталось 16 человек, поэтому руководство «Беларусбанка» старается всячески поддерживать ветеранов войны и труда.

Татьяна Викентьевна Стануль на сегодняшний день – самый старший ветеран трудового коллектива Центра банковских услуг №621 ОАО «АСБ Беларусбанк» в городе Смолевичи. Работать в данное учреждение она пришла еще в начале шестидесятых годов прошлого столетия, когда наша страна почти залечила послевоенные раны, активно строилась, и банковское дело получило более стремительное развитие и новые перспективы.

– Мы трепетно и с душой относились к работе, – вспоминает Татьяна Викентьевна. – Я работа контролером. В банковской сфере, как и везде, нельзя работать, спустя рукава. Мы дорожили своей работой, гордились ею, она считалась престижной. Работники других организаций нам даже немножко завидовали.

Родилась и росла Татьяна Викентьевна в деревне Липки Смолевичского района. Там в начальной школе четыре класса окончила, а потом продолжала учиться в Смолевичах. Не успела окончить среднюю школу – война началась. Вместе с сельской молодежью девушка включилась в подпольную борьбу с захватчиками, была связной партизанского отряда «Знамя» бригады «Разгром», которая действовала в юго-восточной части Смолевичского района.





Татьяна Викентьевна всю жизнь бережно хранит память о своих боевых друзьях – посещает урочище Стриево, пока позволяло здоровье, встречалась с молодежью и школьниками района. По инициативе и с помощью Татьяны Викентьевны в Плисской средней школе собраны материалы в «Уголке боевой славы», посвященные нашим землякам – семье Чибирай.

– В 1963-1965 годах после реорганизации Смолевичского района в учреждении прошло сокращение штатов. Я тогда ушла работать в местный совхоз имени Ленина, – рассказывает Татьяна Викентьевна. – Но когда в 1965 году район восстановили в прежних границах, первым делом попросили вернуться назад.

Бывшая сберегательная касса со временем выросла в Центр банковских услуг ОАО «АСБ Беларусбанк», прибавилось много новых оказываемых услуг и клиентов, коренным образом улучшились условия труда, на помощь пришла быстрая вычислительная техника, в коллективе сейчас много молодежи. Только не забывают здесь своих ветеранов.

Поблагодарить Татьяну Викентьевну за труд и поздравить с 75-й годовщиной освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков отправились директор ЦБУ № 621 ОАО «АСБ Беларусбанк» Вадим Викторович Мозов, начальник управления информации и социального развития ОАО «АСБ Беларусанк» Дмитрий Леонидович Бакиновский, заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации ОАО «АСБ Беларусбанк» по Минской области Валентина Анатольевна Альхимович, председатель первичной профсоюзной организации ЦБУ №621 Юлия Вячеславовна Левданская и представители ветеранской организации банка.

– Руководство «Беларусбанка» уделяет огромное внимание социальной поддержке ветеранов, для них у нас действует специальная программа «Забота», – рассказал Дмитрий Леонидович Бакиновский. – К чествованиям ветеранов мы привлекаем представителей профсоюза, «Белой Руси», «БРСМ», Союза женщин и, объединившись, делаем доброе дело. Мы очень хотим, чтобы память о людях, сражавшихся в войне и внесших свой вклад в развитие банка, осталась навеки жива в сердцах потомков.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.