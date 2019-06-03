Президент уволил двух судей по статье за проступки

Лукашенко освободил от должности 14 судей, двое из них уволены в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе.

Информация содержится в указе №209, подписанном президентом 31 мая и опубликованном 4 июня на Национальном правовом портале.

Татьяна Черкас уволена с поста председателя и судьи суда Партизанского района Минска по статье 108 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей – за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе.

Александр Шилин освобожден от должности председателя и судьи суда Свислочского района по той же статье.