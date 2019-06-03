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Президент уволил двух судей по статье за проступки

04.06.2019 09:14 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лукашенко освободил от должности 14 судей, двое из них уволены в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе.

Информация содержится в указе №209, подписанном президентом 31 мая и опубликованном 4 июня на Национальном правовом портале.

Татьяна Черкас уволена с поста председателя и судьи суда Партизанского района Минска по статье 108 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей – за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе.

Александр Шилин освобожден от должности председателя и судьи суда Свислочского района по той же статье.

По информации TUT.BY, Татьяна Черкас в 2011 году попала в список лиц, которым был запрещен въезд на территорию Евросоюза. Она пострадала из-за приговоров оппозиционным активистам.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко освободил от должности 14 судей, дое из них уволены в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе.
 
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