|
Президент уволил двух судей по статье за проступки
Источник материала: БДГ
Лукашенко освободил от должности 14 судей, двое из них уволены в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе.
Информация
Татьяна Черкас уволена с поста председателя и судьи суда Партизанского района Минска по статье 108 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей – за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе.
Александр Шилин освобожден от должности председателя и судьи суда Свислочского района по той же статье.
По информации
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко освободил от должности 14 судей, дое из них уволены в связи с совершением проступков, несовместимых с нахождением на государственной службе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)