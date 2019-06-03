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Дженнифер Лоуренс выходит замуж

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Американская актриса Дженнифер Лоуренс собралась под венец. Снимком в свадебном платье поделились в Instagram стилисты звезды.

Ответственные за внешний вид актрисы Джилл Линкольн и Джордан Джонсон написали, что совсем скоро популярная актриса станет «миссис».

Ее избранником стал куратор арт-галереи Кук Мэруни. Стилисты подписали фото Дженнифер Лоуренс: «А вот и она! Мы очень взволнованы и счастливы за Дженнифер Лоуренс, ведь она скоро станет «миссис».

Пока неизвестно, когда состоится церемония бракосочетания, однако пользователи Instagram активно поздравляют пару и желают им семейного счастья. -0-

 
 
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Американская актриса Дженнифер Лоуренс собралась под венец. Снимком в свадебном платье поделились в Instagram стилисты звезды. Ответственные за внешний вид актрисы...
 
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