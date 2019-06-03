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В Красноярске горит склад с нефтепродуктами
04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске. Площадь пожара составляет 1 тыс кв. м, сообщает российский телевизионный
Строение расположено на улице Котельникова. Сохраняется вероятность распространения огня на ближайшие постройки.
Информации о пострадавших не поступало.
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Склад с нефтепродуктами загорелся в Красноярске. Площадь пожара составляет 1 тыс кв. м, сообщает российский телевизионный Пятый канал. Строение расположено на...
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