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Арсенал оружия изъяли у жителя Орши

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Арсенал оружия и боеприпасов изъяли правоохранители у жителя Орши, сообщил БЕЛТА начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Руслан Баязитов.

Во время оперативно-разыскных мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота оружия, сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД совместно с ОМОНом задержали 30-летнего рабочего оршанского предприятия. Арсенал оружия нашли у мужчины в доме. Это карабин Мосина образца 1938 года калибра 7,62 мм, обрез охотничьего ружья, одноствольное охотничье ружье Фролова. Кроме того, изъяты пригодные для использования части огнестрельного оружия: затвор к винтовке Мосина, затворная коробка пистолета-пулемета Шпагина образца 1941 года, ствольная коробка пулемета Дегтярева калибра 7,62 мм, ствол ручного пулемета МГ-34 производства Германии. Также конфискованы 19 магазинов, 33 возвратные и боевые пружины, являющиеся деталями к пистолету Макарова, и другие элементы оружия, более 50 г бездымного пороха.

Экспертиза установила, что карабин Мосина 1938 года является нарезным огнестрельным оружием, обрез охотничьего ружья изготовлен самодельным способом из двуствольного гладкоствольного ружья модели БМ 16-го калибра. Оба ствола пригодны для использования.

В отношении хозяина арсенала Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Ранее в поле зрения правоохранителей он не попадал. Выясняется источник происхождения изъятого.-

 
 
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Арсенал оружия и боеприпасов изъяли правоохранители у жителя Орши, сообщил БЕЛТА начальник отдела по борьбе с организованной преступностью 7-го управления (по...
 
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