|
Беларуси интересен опыт зарубежных стран в сфере конституционного права — Лукашенко
04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Для Беларуси представляет интерес опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств, передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Беларуси представляет интерес опыт зарубежных стран в сфере конституционного права. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)