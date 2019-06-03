ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Великобритании заработала сеть 5G

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В Великобритании заработала сеть пятого поколения. Мобильный оператор EE стал первым, предложившим услугу мобильной сети нового стандарта. Об этом сообщил Коммерсант.

Англия стала одной из первых европейский стран, в которой заработала сеть нового поколения.

Использование такой технологии наладили в Швейцарии и некоторых других странах.

Сообщается, что новая сеть будет работать на территории шести крупнейших городов страны, в том числе в Лондоне, Эдинбурге и Манчестере. К концу года 5G запустят еще в 10 городах. В июне 5G в Великобритании запустит и другой сотовый оператор — Vodafone.

5G-сети уже действуют в США и азиатских странах, например, в Южной Корее. В Китае и Японии 5G пока не запущена.-

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании заработала сеть пятого поколения. Мобильный оператор EE стал первым, предложившим услугу мобильной сети нового стандарта. Об этом...
 
Новости дня
Новости разные
 
На шахте в Солигорске смертельно травмировался рабочий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика