МТС и velcom | A1 запустили мобильную связь для своих абонентов во всех тоннелях метро

Источник материала: Tut.by

Вчера пресс-служба МТС сообщила , что абоненты оператора могут пользвоаться скоростным интернетом на любом участке столичной подземки. Ту же новость сегодня утром объявил оператор velcom | A1. Теперь Минск вошел в число немногих городов мира, в которых можно пользоваться мобильной связью в метро.



Фото: Yura Fresh / unsplash.com

Сеть от МТС

В МТС отмечают, что беспроводной связью 3G охвачены все перегоны двух линий метро, их общая длина — 37 км. Для реализации проекта используется специальный кабель, который излучает мобильный сигнал вдоль всего перегона. Он подключен к радиомодулям базовых станций МТС, установленных на каждой платформе и внутри технических помещений перегонов.

Технология позволяет обеспечить высокую пропускную способность сети, несмотря на скорость движения поезда и металлический корпус вагонов. Таким же образом реализованы схожие проекты в других городах мира.

Оператор уверяет, что мобильная связь настроена таким образом, чтобы обеспечить всех абонентов скоростным интернетом, в том числе — при большом пассажиропотоке во время II Европейских игр.

Сеть от velcom | A1

Утром 4 июня velcom | A1 также объявил о завершении проекта по запуску мобильной связи и интернета в перегонах между станциями минского метрополитена. Как сообщают в пресс-службе, абоненты компании получили возможность пользоваться различными видами мобильных услуг на всей протяженности метро — 37,3 км.

Проект был реализован в максимально сжатые сроки: к октябрю 2018 года были завершены все подготовительные работы и начат монтаж оборудования в перегонах. С апреля по май 2019 года проходил поэтапный запуск связи в тоннелях метро на различных участках Московской и Автозаводской линий.

На сегодня совершать голосовые вызовы и формате HD-Voice и пользоваться мобильным интернетом можно не только на платформах метро, но и во время движения состава.

Реализации проекта предшествовал период тестовой эксплуатации: с апреля 2016 года технология, положенная в его основу, испытывалась в перегоне между станциями «Петровщина» и «Малиновка». Вместо привычных антенн по стенам тоннелей метро был проложен излучающий кабель (фидер), который подключается к базовым станциям.