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Старейший алкозавод Беларуси вышел из убытков

04.06.2019 09:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Единый портал финансового рынка разместил отчет ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» за 2018 год. Напомним, что эта компания ранее испытывала финансовые проблемы, и осенью 2017 года началась процедура банкротства.

А в мае 2018 года суд объявил о санации. На финансовое оздоровление было дано 18 месяцев.

В августе прошлого года украинский миллионер Евгений Черняк заявил о начале выпуска своей водки «Мороша» на климовичских мощностях. Ему также принадлежит бренд «Хортица» и другие алкогольные торговые марки.

Возможно, сотрудничество с Черняком стало причиной роста финансовых показателей. Выручка по итогам 2018 года выросла на 6,7%. По чистой прибыли динамика гораздо более позитивная. Если в 2017 году были убытки примерно в размере 3,2 млн рублей, то по итогам прошлого года — плюс 3,5 млн.

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» — это часть холдинга «Минск Кристалл Групп». Среднесписочное число сотрудников — 588 человек. Основные виды продукции — водки и ликеро-водочные изделия.
 
Теги: Минск
 
 
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Единый портал финансового рынка разместил отчет ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод» за 2018 год. Напомним, что эта компания ранее испытывала финансовые...
 
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