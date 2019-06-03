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Белорусскому «шпиону» Юрию Политике продлили арест в Украине

04.06.2019 09:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гражданину Беларуси Юрию Политике, обвиняемому Украиной в шпионаже, суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей — еще на 2 месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Решение о продлении белорусу срока содержания под стражей было принято Новозаводским районным судом города Чернигова 31 мая. Таким образом, Юрий Политика будет находиться под стражей до 31 июля.

Причиной такого решения стала неявка на суд свидетелей. Следующее заседание по данному делу суд назначил на 29 июля.

Напомним, Юрия Политику задержали по подозрению в шпионаже в июне 2017 года в пропускном пункте «Новые Яриловичи», мужчина ехал в автобусе Чернигов — Гомель.

Вот уже почти два года белорус находится под стражей — суды постоянно переносятся по различным причинам.



 
Теги: Гомель
 
 
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Гражданину Беларуси Юрию Политике, обвиняемому Украиной в шпионаже, суд в очередной раз продлил срок содержания под стражей — еще на 2 месяца.
 
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