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Завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора завода "Оптрон"

04.06.2019 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон", задержанного за взятку свыше $20 тыс.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении СК.

По данным следствия, 13 февраля текущего года мужчина на рабочем месте получил от руководителя другого столичного предприятия в качестве взятки более $20 тыс. за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. Кроме того, в ходе расследования установлено, что в декабре 2018 года обвиняемый путем вымогательства получил от директора частного предприятия в качестве взятки более Br8 тыс.

Получение незаконного вознаграждения в обоих случаях осуществлялось при пособничестве начальника службы безопасности и охраны завода.

"Действия бывшего гендиректора квалифицированы по статье "получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса. Также начальнику службы безопасности и охраны общества предъявлено обвинение в пособничестве в получении взятки, в особо крупном размере", - проинформировали  СК.

К обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
 
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Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ОАО "Приборостроительный завод "Оптрон", задержанного за...
 
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