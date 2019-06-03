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При разгоне протестующих в Судане погибли более 35 человек

04.06.2019 08:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число жертв может увеличиться, так как сотни человек ранены, многие получили огнестрельные ранения.

Более 35 человек погибли в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного комитета врачей Судана.
 
Отмечается, что сотни человек были ранены, многие получили огнестрельные ранения.
 
3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.
 
Военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.
 
Напомним, в апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

 
 
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Число жертв может увеличиться, так как сотни человек ранены, многие получили огнестрельные ранения.
 
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