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Заико: "Белорусско-российская интеграция – это уровень средневековья"

04.06.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 мая Александр Лукашенко наделил посла в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера. 2 июня в Минск прилетел новый посол РФ Дмитрий Мезенцев. Как эти события повлияют на белорусско-российские отношения, переживающие непростой период?

Заико: "Белорусско-российская интеграция – это уровень средневековья"
Фото: kremlin.ru

«Путину желания Минска – постольку-поскольку».

«Мезенцев – обычный номенклатурщик, ничего особенного он здесь делать не будет»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико сказал в комментарии UDF.BY, что посол Дмитрий Мезенцев в отличие от Михаила Бабича не должен принести проблем в двусторонние отношения.

«Посол – это человек богобоязненный, абсолютно зависимый. На него стучат все: дипломаты, резиденты разведки, медийщики, поэтому он должен вести себя как хороший парень. Мезенцев – обычный номенклатурщик, ничего особенного он здесь делать не будет. И проблем Лукашенко не доставит – он даже внешне похож на нашего гаранта», – считает Заико.

По поводу присвоения нового статуса Владимиру Семашко экономист отметил, что таким образом Минск хочет добиться, чтобы в Москве к послу относились с большим вниманием и уважением.

«Наши чиновники и министры в Москве сидят в приемных часами, ожидая приглашения коллег. Их вообще не воспринимают – вот опять приехали просители из маленькой страны. Но так и есть на самом деле», – сказал Заико.

По его мнению, «суета» с переназначением конкретных результатов для белорусской стороны она вряд ли принесет. 

«Семашко – не новый и не молодой уже человек. Если бы его назначили представителем в пенсионный фонд России, я бы еще задумался, какой будет результат. А так что толку? Все равно он остается представителем страны, у которой 40 миллиардов долларов внешнего долга», – полагает руководитель аналитического центра «Стратегия».

Заико считает, что интеграцию между странами в нынешнем виде нельзя считать полноценной.

«Интеграцию определяют наличие научно-технического сотрудничества и современных совместных предприятий. А поскольку люди во власти не затейливые, то они думают, что обмен товарами – это и есть интеграция. Но товарами обменивались еще в XIV веке. А кто из наших вузов обменивается студентами? Никто. Какие есть мощные совместные предприятия с современными технологиями? Никаких. Русские строят атомную станцию, а белорусы кричат «не надо». Мы им польские яблоки, они нам фигу с маслом. Белорусско-российская интеграция – это уровень средневековья», – отметил экономист.

Заико полагает, что все накопившиеся проблемы между Минском и Москвой можно было бы решить за 15 минут – при необходимом желании в Кремле.

«Если бы чиновники в администрации президента России, сидящие на разных этажах, встретились бы и договорились между собой. Но, по-моему, Путину желания Минска – постольку-поскольку», – сказал экономист.

«С приездом нового посла напряжение в отношениях должно спасть»

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров сказал в комментарии UDF.BY, что при после Дмитрии Мезенцеве уровень напряженности между властями двух стран может понизиться. 

«Предыдущий посол служил фигурой, которая создавала напряжение, его заявления вызывали неоднозначную реакцию в Минске. Мезенцев более спокойный по своим настроениям и высказываниям. Поэтому существовавшее напряжение должно спасть. Но в целом это вряд ли на что-то повлияет. Решать серьезные вопросы – не уровень посольства. Мезенцев будет руководствоваться решениями правительства и президента России», – сказал Егоров.

В ходе беседы на полях саммита в Нур-Султане Владимир Путин и Александр Лукашенко поручили правительствам найти точки соприкосновения по спорным вопросам до 21 июня. При этом вопрос о компенсации за «грязную» нефть они не обсуждали. Смогут ли Минск и Москва решить проблемы в ближайшее время?

Андрей Егоров считает, что Кремлю так или иначе придется договориваться по оперативным вопросам, игнорировать которые нельзя. Но более важными для Минска являются другие проблемы – например, компенсация по поводу налогового маневра. 

Загвоздка в том, что они используются Россией для давления на Беларусь с целью согласия на более тесную интеграцию.


 
Теги: Минск
 
 
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30 мая Александр Лукашенко наделил посла в России Владимира Семашко полномочиями вице-премьера. 2 июня в Минск прилетел новый посол РФ Дмитрий Мезенцев. Как эти...
 
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