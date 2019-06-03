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Почему белорусы одеваются в секонд-хендах?

04.06.2019 08:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сравниваем, как отличаются цены на новую отечественную и старую импортную одежду.

Почему белорусы одеваются в секонд-хендах?
Недавно назначенная председателем Беллегпрома Татьяна Лугина предложила усилить контроль за рынком секонд-хенда ради сдерживания его роста и сделать так, чтобы люди чаще покупали белорусскую одежду, пишет zautra.by

− Будем для себя понимать, что нам надо делать для того, чтобы эта динамика не продолжалась, − заявила она. − Будем прикладывать максимум усилий, чтобы любовь к белорусской одежде у населения только прирастала.

В прошлом году импорт бывшей в употреблении одежды составил 47 тысяч тонн примерно на 74 миллиона долларов. С 2010 года объем импорта секонд-хенда вырос в 2,8 раза.

По данным на 1 мая, на складах в легкой промышленности скопилось продукции на 644,2 миллиона рублей. А производство одежды росло достаточно скромными темпами.



По данным Белстата

Так же скромно в последние годы увеличивались реальные доходы населения, а в 2015-2016 годах даже снижались.



Реальные располагаемые денежные доходы населения. Источник: belstat.gov.by

Непозволительная роскошь

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов объясняет рост интереса к бывшей в употреблении одежде просто: соотношение цены и качества обходят товары многих компаний легкой промышленности.

Интерес населения к секонд-хендам связан с финансовыми трудностями.

− Взять детскую одежду. Ее родители покупают на один сезон, после которого ребенок из нее вырастает. Когда новое платьице стоит 50-70 рублей, то у семьи, тем более не очень обеспеченной, вариантов нет. Надо идти и покупать его в секонд-хенде за 7 рублей. Кстати, там качество и привлекательность этого платья иногда повыше, − считает Виктор Маргелов.



За 18 рублей в столичном секонд-хенде можно подобрать достойный офисный комплект

− Конечно, в секонд-хенде вы не найдете полноценного мужского костюма или одежду по нестандартным параметрам. Но в большинстве случаев для покупки чего-то простого он оказывается лучшим вариантом, − объясняет лидер предпринимателей.


Рубашка и брюки от одного из отечественных производителей обойдутся в 10 раз дороже

На среднюю зарплату, после вычета подоходного налога, белоруска может купить 4 таких новых комплекта и 50 «бэушных».

Еще один комплект, подобранный в магазине подержанной одежды, обойдется в 25 рублей. На платье остались следы бирки – вероятно, его никогда не носили. 

Похожий образ от другой белорусской компании стоит в 5,6 раза дороже.

Проблемы предприятий отражаются на ценниках

Эксперт видит три причины дороговизны одежды, производимой предприятиями Беллегпрома.

Есть компании, которые стараются соответствовать высоким требованиям по качеству.

− Там очень тщательно подходят к требованиям, подбору ткани, качеству производства. Понятно, что их продукция исходно будет дороже, − говорит он.

Сказывается подход к оптимизации работы. Это касается не только предприятий легпрома. К падению продаж предприятия адаптируются в первую очередь за счет сокращения численности рабочего персонала, и только потом за счет административного. Получается, что удельные расходы на административный персонал в производимой продукции возрастают.

Многие компании размещаются в огромных производственных помещениях, за которые приходится платить большие налоги на землю, недвижимость, получаемые услуги. И расходы эти сохраняются даже при снижении спроса на продукцию.

− Часто и продать эти помещения не получается. Потому что лишние площади находятся внутри заводской территории и этому не способствует законодательство, − отмечает Виктор Маргелов.

Все эти факторы, вкупе с другими, повышают себестоимость продукции традиционных игроков легкой промышленности.

И как только у людей появляется альтернатива – купить одежду дешевле без потери качества − естественно, они так и поступают.


 
 
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Сравниваем, как отличаются цены на новую отечественную и старую импортную одежду.
 
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