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В параде на День независимости примут участие свыше 300 военных из РФ

04.06.2019 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 300 военнослужащих Западного военного округа РФ примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минскесообщает ТАСС.

Торжественным маршем по Минску пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

В механизированной колонне будет принимать участие российская техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет “Искандер”, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. Также над Минском пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, истребители Су-30 и Су-34.

Сейчас российские военнослужащие “приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации”.


 
Теги: Минск
 
 
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Более 300 военнослужащих Западного военного округа РФ примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске, сообщает ТАСС.
 
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