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Трагедия в Речицком районе: пьяная компания оставила умирать 49-летнюю женщину на обочине

04.06.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Она получила травмы во время экстремальной поездки на мотоблоке. Как информирует пресс-служба МВД, 1 июня пьяные мужчина и женщина из деревни Белое Болото поехали на мотоблоке на озеро, пишет euroradio.fm.

По дороге он неоднократно переворачивался, пассажиры падали и получали травмы. Тем не менее, до озера они добрались, употребляли спиртные напитки. Когда поздно вечером компания возвращалась пешком (в мотоблоке закончился бензин, и его катили), женщина стала падать. 36-летний сожитель пытался её поднять, а в итоге решил оставить.

Только в 5 часов утра прохожий заметил женщину на обочине и позвонил в милицию. Но на то время она уже умерла. Силовики быстро выяснили, что же случилось. В отношении сожителя и 42-летнего мужчины, который был в компании (ранее оба имели проблемы с законом), возбудили уголовное дело за оставление человека в опасности. Им грозит до трёх лет лишения свободы и штраф.


 
 
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Она получила травмы во время экстремальной поездки на мотоблоке. Как информирует пресс-служба МВД, 1 июня пьяные мужчина и женщина из деревни Белое Болото поехали...
 
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