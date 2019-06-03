Трагедия в Речицком районе: пьяная компания оставила умирать 49-летнюю женщину на обочине

По дороге он неоднократно переворачивался, пассажиры падали и получали травмы. Тем не менее, до озера они добрались, употребляли спиртные напитки. Когда поздно вечером компания возвращалась пешком (в мотоблоке закончился бензин, и его катили), женщина стала падать. 36-летний сожитель пытался её поднять, а в итоге решил оставить.





Только в 5 часов утра прохожий заметил женщину на обочине и позвонил в милицию. Но на то время она уже умерла. Силовики быстро выяснили, что же случилось. В отношении сожителя и 42-летнего мужчины, который был в компании (ранее оба имели проблемы с законом), возбудили уголовное дело за оставление человека в опасности. Им грозит до трёх лет лишения свободы и штраф.



