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Игорь Криушенко: у меня есть контракт, его отрабатываю. Почему вас интересуют мои отношения с главой БФФ?
Источник материала: Партизан
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в канун матчей с командами Германии и Северной Ирландии пояснил, почему вызвал тех, а не других, рассказал об отношениях с председателем БФФ и пожелал здоровья коллеге Йоахиму Леву.
Игорь Криушенко
Игорь Николаевич, связывались ли с Александром Глебом? Намерен ли он продолжать карьеру? Все же он играл важную роль в Лиге наций и его присутствие там кажется необходимым…
После того, как он расстался с БАТЭ по обоюдному согласию, мы не общались. В ближайшее время поговорим, я узнаю о его планах. Тем более до этого мы часто и тесно контактировали. Что касается самого решения, то для меня оно стало немного неожиданным. Но каждый за него отвечает сам, сложно здесь что-то комментировать, не зная всех нюансов.
Уточните причину, которая помешала прибыть в сборную Сивакову. И почему не вызван Савицкий?
Пусть Миша расскажет сам. Скажу лишь, что его обстоятельства связаны со здоровьем близкого человека, мамы. Относительно Савицкого: сейчас Паша чаще выходит на замену, а не с первых минут, является игроком ротации. Поэтому тренерский штаб привлек людей, которые чаще играют.
Кто из трех вратарей рассматривается в качестве основного?
Все трое. Каждый готовится к тому, что выйти на поле. А решение по составу принимается мною за день до матча.
Не совсем рядовой случай: у сборной Германии будет отсутствовать главный тренер. А бывало ли в вашей карьере, чтобы приходилось смотреть за матчем не со скамейки?
Не припоминаю. Всегда старался, даже после операции, на костылях, быть с командой, выезжать на гостевые встречи. А если не был на скамейке, то, наверное, только по причине дисквалификации. Остается пожелать здоровья коллеге.
Продолжая тему. А есть ли в вашей жизни место каким-то активностям?
Каждый день делаю зарядку. Прохожу в день километров пять. Когда времени не хватает, делаю кое-какие упражнения на растяжку, основные группы мышц.
Сложилось впечатление, что в атаке вы предпочитаете форвардов силового плана. Во время предыдущих сборов вам советовали обратить внимание на Шикавку, и сейчас он присутствует в составе. Однако нет Сигневича, который провел последний поединок за клуб на две недели позже.
Всем, кого держу в поле зрения, стараюсь давать шанс в игре за сборную. Кто этот шанс использует, хотя бы исходя из качества футбола, того вызываю регулярнее. Кто его не использует — тогда пауза и предоставляется возможность другому человеку. А в том, что Шикавка закончил чемпионат 5-го числа, а Сигневич — 17-го, не вижу большой разницы. Я заранее созвонился с Женей, было важно, чтобы он поддерживал форму после окончания клубного сезона. Шикавка тренировался с "Минском" и выполнял дополнительную беговую работу в техцентре. Кстати, здесь же выражу благодарность и другим командам, которые пошли на встречу и позволили тренироваться другим "сборникам" (Полякову, Володько, Мартыновичу) из чемпионата России, — "Ислочи", минскому "Динамо" и, опять же, "Минску".
В окончательном списке нет представителей "Ислочи", которая по итогам трети чемпионата идет в лидирующей группе. Держите ли кого-то из футболистов минской дружины в поле зрения?
Мне нравится футбол, который демонстрирует "Ислочь". И, вы знаете, в предварительном составе находится Александр Макась. К сожалению, он получил травму. Плюс в неплохой форме находится Комаровский. Правда, тут вмешивается момент омоложения команды. Хочется все же привлекать и пробовать молодых исполнителей.
Вне обоймы вновь остался Ренан Брессан, у которого нет проблем с игровой практикой. Что ему нужно сделать, чтобы получить от вас приглашение на сбор?
Вы помните, что был период, когда его постоянно вызывали. Затем Ренан получил травму в Лиге наций, длительный срок восстанавливался. И тут поспорю с тем, что якобы он имеет постоянную игровую практику. Я слежу за Брессаном: одно время он не играл вовсе, потом выходил на замену. Да и вопрос центральных полузащитников у нас не стоит столь остро, как, скажем, в группе атаки.
Никита Корзун сказал, что чемпионат Саудовской Аравии уровнем превышает белорусский. Что об этом думаете?
Я не видел уровня чемпионата саудитов. Считаю, мнение Никиты субъективно. Впрочем, мне, чтобы сравнивать и комментировать слова Корзуна, надо посмотреть матчи этой лиги.
Базанов затрагивал тему омоложения сборной. Как планируете решать этот вопрос?
Думаю, списком кандидатов, теми фамилиями, которые сейчас вызваны, я ответил на ваш вопрос. Будут футболисты стабильно играть и на хорошем уровне — буду только рад. Кто из молодых остался вне обоймы? Есть те, за кем слежу. Это Бахар, Шевченко, который, правда, нестабильно провел последний отрезок сезона. Есть тот же Швецов. Повторюсь: футболист обязан демонстрировать должный уровень на протяжении длительного времени.
В мартовских матчах креатив в центре поля генерировали Путило и Глеб. Кому вручите дирижерскую палочку сейчас?
Есть Драгун. Есть Маевский. Буду надеяться, что поможет тот же Громыко. В составе имеются креативные игроки. Важно, чтобы они себя проявляли с лучшей стороны.
Вы давно не вызывали в сборную Веретило. Тем не менее сейчас он присутствует в ростере.
Олег вызван, исходя из уровня футбола, который сейчас показывает. Веретило это заслужил.
В двух мартовских матчах сборная нанесла четыре удара в створ. Может, дело не в уровне наших игроков, а в психологии?
Не сказал бы, что мы не были боевитыми. Возможно, с голландцами начало немного прибило. Но мы стремились, играли в атаку. Много наших угроз заблокировали чужие защитники. Да, попаданий в створ, вероятно, было недостаточно. Пожалуй, североирландцам, действительно уступили в этом компоненте. Наверное, не так часто цеплялись за мяч, как хотелось бы. Хотя два неплохих удара все же в концовке нанесли.
Как оцените то, что матч пройдет на "Борисов-Арене", а не на "Динамо". И в этой же связи вопрос касательно дискуссии, развернувшейся вокруг места проведения финалов Кубка Беларуси: как считаете, их могут принимать регионы, или обязательно проводить в столице?
Разумеется, вместимость стадиона в Минске выше, и на "Динамо" арифметически бы посетили игру больше зрителей. Не исключено, сильнее была бы поддержка. Хотя в то же время в Борисове арена чисто футбольная, а это совершенно другая футбольная акустика, атмосфера, хороший антураж. Как бы то ни было, сборная должна выходить и радовать болельщиков в любой ситуации. По проведению финала Кубка… Вопрос не ко мне, скорее, к федерации. Решение принимается каждый год. Важен снова-таки, заполнение трибун. Это надо иметь в виду в первую очередь, делая тот или иной выбор.
Чувствуется ли ажиотаж вокруг предстоящих матчей и то, что сборная интересна болельщикам?
Мне очень многие звонят и просят достать билеты. Подходят люди и на улицах, желают удачи, хорошей игры. Заверяют, что будут поддерживать команду.
Денис Лаптев имеет непрерванную результативную серию из четырех поединков, тогда как в играх за сборную не отличился пока ни разу. Первый факт обнадеживает?
Безусловно, хорошо, что все футболисты из группы атаки в последних матчах стабильно забивают. И Лаптев, и Скавыш, и Печенин. Важно, чтобы ребята не теряли уверенности и хорошую реализацию перенесли на национальную команду.
Трудно было уговорить легионеров, у которых закончился сезон, приехать в сборную?
Даже не приходилось этого делать. Матчи за сборную — для каждого нечто особое. Поэтому ребята охотно откликнулись на вызов, и никто не высказал даже малейших сомнений.
Сборная Германии претерпела ряд кадровых изменений после чемпионата мира. А в тактическом плане насколько эта команда стала иной? Она уязвима?
Чтобы у нас были шансы, надо хорошо изучить соперника, увидеть места, на которые можно оказать давление и спровоцировать у противника ошибки. С другой стороны, надо знать и свои слабые стороны и закрыть их, изучив козыри соперника. Понятно, что у немце отчасти произошла смена поколений. Ну а футболистов талантливых и сильных там предостаточно. Сейчас нынче стабилизирован, схема тоже.
Перед сборной поставлена задача бороться за третье место в группе. Таким образом, надо выигрывать у североирландцев, причем крупнее, чем уступили в Белфасте.
Если делить так игры, ничего хорошего не выйдет. Прежде грядет матч с командой Германии, готовимся и постараемся максимально удачно сыграть в нем. Потом уже Северная Ирландия, и будем готовить команду к следующему сопернику. Поэтому не делил бы по тому, какая встреча важнее. В обеих нужно добиться максимума, на который мы способны.
Председатель БФФ Владимир Базанов заявил, что у вас есть кредит доверия. В чем он выражается?
Почему вас так волнует мои отношения с прежним главой федерации, с нынешним? У меня есть контракт, я его отрабатываю. Почему вы не спрашиваете, о чем я с женой разговариваю? Мы пообщались нормально, человек высказал пожелания, еще придет пообщаться с командой. Спросите, если хотите, прямо вопрос, который вас волнует. Если не захочу отвечать, не отвечу. Никто так не заходит как одно издание. Через задний проход.
Александр Шичко (фото)
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Игорь Криушенко: у меня есть контракт, его отрабатываю. Почему вас интересуют мои отношения с главой БФФ?
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в канун матчей с командами Германии и Северной Ирландии пояснил, почему вызвал тех, а не других, рассказал об...
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