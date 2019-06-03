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Белорусские ученые доказали: пальмовое масло вредно для здоровья

04.06.2019 07:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отечественные ученые в течение четырех лет вели исследования и убедились: пальмовое масло нужно исключить из детского питания и свести к минимуму в рационе взрослых.

Белорусские ученые доказали: пальмовое масло вредно для здоровья
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал генеральный директор РУП «НПЦ НАН РБ по продовольствию», профессор, доктор технических наук, член-корреспондент НАН Беларуси Зенон Ловкис.

В 2005 году ВОЗ официально рекомендовала уменьшить употребление пальмового масла из-за высокого содержания (порядка 50 %) насыщенных жирных кислот (НЖК) как одного из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. В европейских странах сегодня активно выступают за ограничение его объемов в пищевой отрасли.


Увеличение использования пальмового масла в масложировой промышленности Беларуси тоже вызывает обеспокоенность как специалистов, так и обычных граждан.

— Коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга уже давно обращали наше внимание на пальмовое масло, предупреждая о его нежелательных побочных эффектах, — рассказывает Зенон Ловкис. — Но этот продукт все-таки оказался на белорусском рынке, и его начали активно применять при изготовлении молочной продукции, мороженого, кондитерских изделий, фастфуда, чипсов, шоколадных изделий, полуфабрикатов. 

Поэтому 5 лет назад мы решили провести собственное исследование. Сначала совместно с учеными из Института физиологии НАН Беларуси провели эксперименты на 360 крысах. Полученные данные оказались тревожными. У животных, потреблявших пальмовое масло, в сравнении с контрольной группой обнаружились отклонения в работе печени, поджелудочной железы, половых желез, сердца; у них наблюдались нарушения в нервной, гормональной системе, головном мозге, снизилась защитная функция, развились атеросклероз, окислительный стресс и другие патологии. 

Позже в Гродненском медуниверситете в эксперименте согласились участвовать 137 студентов. Уже через 3 месяца у всех добровольцев повысился уровень холестерина, общего билирубина, нарушились метаболические процессы в печени, ухудшилось состояние сосудов. Кроме того, есть многочисленные зарубежные сведения, доказывающие, что употребление пальмового масла приводит к выведению из детского организма кальция и витамина D.


Зенон Ловкис

Результаты научных исследований побудили сотрудников НПЦ НАН РБ по продовольствию написать аналитическую записку комиссии, которая занимается содержанием Техрегламента Таможенного Союза («Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011). Ученые настаивают на полном отказе от использования пальмового масла в производстве продуктов для детского питания. А еще считают обязательным условием выносить на маркировку продукции информацию о полном составе используемых в ее рецептуре растительных масел (пальмовое, кокосовое, рапсовое, льняное и так далее), что позволит каждому потребителю делать более осознанный выбор.

Пока рано говорить, какую законодательную форму примут предложения специалистов. Но если мы действительно хотим быть здоровой нацией, игнорировать полученные научные данные нельзя.


Многие ученые убеждены: белорусы вполне могут обойтись без пальмового масла, заменив его рапсовым, льняным, подсолнечным. Но для этого пищевикам нужно активнее сотрудничать с учеными, переоснащать производство и внедрять новейшие технологии переработки растительных жиров.

Справочно

Пальмовое масло получают из плодов масличной пальмы. В Беларусь импортируют не жидкое (оно красного цвета), а рафинированное пальмовое масло, по виду это полутвердый жир без вкуса и запаха.

Фото из архива редакции и из Интернета




 
Теги: Минск
 
 
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Отечественные ученые в течение четырех лет вели исследования и убедились: пальмовое масло нужно исключить из детского питания и свести к минимуму в рационе...
 
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