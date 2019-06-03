ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юлия Минюк: постоянно повторяла итальянцам, что Беларусь — не Россия. Мы хоть и маленькие, но свободные

04.06.2019 07:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская 19-летняя волейболистка Юлия Минюк, отыгравшая сезон в составе итальянской команды "Брешиа", рассказала об адаптации за границей.



Изначально с агентом обговорили, что клуб предоставляет мне квартиру. Могли бы и машину дать, но у меня нет прав. Но жила я не одна. У нас был большой дом, соседствовала с коллегой по команде, которая также много чем помогала.

А приходилось объяснять, что Беларусь — это не Россия?
Постоянно. Кстати говоря, для них стало большим удивлением, что в нашей стране в основном все говорят на русском, а не на родном языке. Воспринимали это так, будто мы свою страну не любим. И в самом начале девочки пытались с помощью интернет-переводчика разговаривать со мной на белорусском. Но старалась объяснить им, что у нас два государственных языка. А насчет того, что Беларусь — это не Россия, постоянно повторяла: мы хоть и маленькие, но свободные.

Определила для себя, в чем главное отличие между белорусами и итальянцами?
Последние более импульсивные. И еще они вечно позитивные, эмоциональные люди. Вместе с тем они очень медлительные. Абсолютно не привязаны ко времени. Итальянцы не спешат жить, на мой взгляд, это очень круто, поскольку у них все в кайф. Но после белорусской суеты мне было сложно к этому привыкнуть. Это сказалось и на бытовом уровне. Для них абсолютно нормально, когда даже железнодорожный транспорт задерживается на большое количество времени. Можно час прождать поезд, а он все еще не приедет.

Насколько близко успела познакомиться с Италией?
Да, старалась по возможности путешествовать по стране. Передвигаться вообще не проблематично. Ездила на матч мужской Лиги чемпионов в Перуджу, побывала в Вероне, Милане, жаль, до Венеции не смогла добраться. Но ничего страшного, все еще впереди. Осталась ли бы на ПМЖ? Думаю, что да, — сказала Минюк в программе "Неделя спорта" на СТВ.



Фото: СТВ



 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская 19-летняя волейболистка Юлия Минюк, отыгравшая сезон в составе итальянской команды "Брешиа", рассказала об адаптации за границей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко уволил двух судей из-за проступков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Lida.Info
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика