Юлия Минюк: постоянно повторяла итальянцам, что Беларусь — не Россия. Мы хоть и маленькие, но свободные









Изначально с агентом обговорили, что клуб предоставляет мне квартиру. Могли бы и машину дать, но у меня нет прав. Но жила я не одна. У нас был большой дом, соседствовала с коллегой по команде, которая также много чем помогала.





А приходилось объяснять, что Беларусь — это не Россия?

Постоянно. Кстати говоря, для них стало большим удивлением, что в нашей стране в основном все говорят на русском, а не на родном языке. Воспринимали это так, будто мы свою страну не любим. И в самом начале девочки пытались с помощью интернет-переводчика разговаривать со мной на белорусском. Но старалась объяснить им, что у нас два государственных языка. А насчет того, что Беларусь — это не Россия, постоянно повторяла: мы хоть и маленькие, но свободные.





Определила для себя, в чем главное отличие между белорусами и итальянцами?

Последние более импульсивные. И еще они вечно позитивные, эмоциональные люди. Вместе с тем они очень медлительные. Абсолютно не привязаны ко времени. Итальянцы не спешат жить, на мой взгляд, это очень круто, поскольку у них все в кайф. Но после белорусской суеты мне было сложно к этому привыкнуть. Это сказалось и на бытовом уровне. Для них абсолютно нормально, когда даже железнодорожный транспорт задерживается на большое количество времени. Можно час прождать поезд, а он все еще не приедет.





Насколько близко успела познакомиться с Италией?

Да, старалась по возможности путешествовать по стране. Передвигаться вообще не проблематично. Ездила на матч мужской Лиги чемпионов в Перуджу, побывала в Вероне, Милане, жаль, до Венеции не смогла добраться. Но ничего страшного, все еще впереди. Осталась ли бы на ПМЖ? Думаю, что да, — сказала Минюк в программе "Неделя спорта" на СТВ.













Фото: СТВ







