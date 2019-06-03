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Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»
04.06.2019 09:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Российская сторона определилась с принципами, по которым будет компенсировать убытки от «грязной» нефти.
Об этом 3 июня после очередного раунда переговоров сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, пишет
«Мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята, конкретные суммы сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано. Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами», — констатировал российский чиновник.
Впрочем, нерешенным остался пока вопрос об определении суммы компенсации.
По словам Сорокина, детали и конкретные суммы компенсации ущерба будут определены по итогам переговоров между компаниями-продавцами и компаниями-покупателями российской нефти по системе "Дружба".
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Российская сторона определилась с принципами, по которым будет компенсировать убытки от «грязной» нефти.
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