Россия согласовала процедуру компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Источник материала: Ежедневник





Российская сторона определилась с принципами, по которым будет компенсировать убытки от «грязной» нефти.

Об этом 3 июня после очередного раунда переговоров сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, пишет interfax.by .

«Мы надеемся, что большая часть процедурных моментов была снята, конкретные суммы сегодня не обсуждали, потому что для этого еще слишком рано. Но процедурные моменты и именно механизмы и алгоритмы взаимодействия сегодня были обсуждены и концептуально приняты всеми сторонами», — констатировал российский чиновник.

Впрочем, нерешенным остался пока вопрос об определении суммы компенсации.

По словам Сорокина, детали и конкретные суммы компенсации ущерба будут определены по итогам переговоров между компаниями-продавцами и компаниями-покупателями российской нефти по системе "Дружба".

