Ателье Brabus снова доработало новый Mercedes-AMG G63: внедорожник стал еще мощнее

Источник материала: Tut.by

Компания Brabus осенью прошлого года уже показывала свой комплект доработок для нового Mercedes-AMG G63. Тогда мощность двигателя внедорожника нарастили до 700 л.с., но для специалистов из немецкого Боттропа, это, разумеется, не предел.





На специальном мероприятии Brabus VIP Summer Tour 2019 в Германии и шоу Top Marques в Монако практически одновременно дебютировали сразу две новые спецверсии внедорожника Mercedes-AMG, получивших по традиции немецкого ателье собственные обозначения. Автомобили будут выпущены лимитированным тиражом.





Называются они Black Ops 800 и Shadow 800, а от исходного G63 отличаются фирменным углепластиковым обвесом Widestar с расширителями колесных арок, иными бамперами, капотом с дополнительными воздухозаборниками и задним спойлером, а также дополнительными диодными прожекторами на крыше и оригинальными коваными колесами Monoblock F Black Platinum Special Edition.





В свою очередь друг от друга доработанные в Brabus внедорожники отличаются разве что окраской кузова (глянцевый черный у Black Ops 800 с едва заметными красными акцентами и серый Gunmetal Grey с черными элементами карбонового обвеса у Shadow 800) и цветовой схемой в интерьере, который щедро отделан дорогой кожей, алькантарой, алюминием и углепластиком.





Четырехлитровый V8 Biturbo под капотом в обоих случаях форсирован до 800 л.с. и 1000 Нм — на 100 л.с. и 50 Нм больше, чем у показанного ранее Brabus 700 Widestar. На разгон до 100 км/ч прокачанные внедорожники тратят 4,1 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 240 км/ч.





Тираж каждой версии составит лишь 10 единиц. За Black Ops 800 придется выложить как минимум 275 055 евро, минимальная стоимость Shadow 800 — 327 621 евро.