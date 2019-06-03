В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельчеству

Источник материала: Tut.by

Команды Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают использование слова «владелец» (owner), сообщает «Чемпионат» со ссылкой на TMZ .



Фото: Reuters

Источники утверждают, что причиной этого стало то, что большая часть игроков лиги — темнокожие, а этот термин отсылает людей к рабовладельческим временам и принципу «раб — владелец», из-за чего темнокожие игроки чувствуют себя ущемленными по расовому признаку.

Как отмечает Sports.ru , в 2017 году владелец клуба НФЛ «Хьюстон» Боб МакНэйр заявил, что «нельзя позволять заключенным управлять тюрьмой».

И тогда, в конце 2018 года, против использования термина «владелец» выступил игрок «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на шоу Леброна Джеймса.

И теперь, например, Стив Баллмер, являющийся владельцем команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс», на сайте клуба записан уже как «управляющий команды».

При этом на сайте «Голден Стэйт Уорриорз», игрок которой высказывал недовольство, Джо Лэйкоб по-прежнему числится «владельцем».