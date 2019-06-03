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В НБА могут отказаться от слова «владелец» из-за отсылок к рабовладельчеству
Источник материала: Tut.by
Команды Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают использование слова «владелец» (owner), сообщает
Источники утверждают, что причиной этого стало то, что большая часть игроков лиги — темнокожие, а этот термин отсылает людей к рабовладельческим временам и принципу «раб — владелец», из-за чего темнокожие игроки чувствуют себя ущемленными по расовому признаку.
Как отмечает
И тогда, в конце 2018 года, против использования термина «владелец» выступил игрок «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин на шоу Леброна Джеймса.
И теперь, например, Стив Баллмер, являющийся владельцем команды НБА «Лос-Анджелес Клипперс», на сайте клуба записан уже как «управляющий команды».
При этом на сайте «Голден Стэйт Уорриорз», игрок которой высказывал недовольство, Джо Лэйкоб по-прежнему числится «владельцем».
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Команды Национальной баскетбольной ассоциации обсуждают использование слова «владелец» (owner).
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