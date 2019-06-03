В Минске пройдут три мини-ярмарки вакансий. Кто из нанимателей и на какие зарплаты будут искать кадры

Источник материала: Tut.by

В Минске на этой неделе пройдут три мини-ярмарки вакансий. Искать работников наниматели будут с 4 по 6 июня. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Мини-ярмарки вакансий пройдут с 10.00 до 12.00.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

4 июня в центре занятости, который находится по адресу улица Любимова, 14, искать кадры будут представители производственно-логистического комплекса «Флайзис», Минский комбинат силикатных изделий, а также компания «ПрофРезервГрупп».

На Минский комбинат силикатных изделий, к примеру, нужны слесарь-ремонтник, прессовщик изделий, машинист крана (зарплата от 750 рублей), электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования, пропарщик изделий (от 800 рублей).

В среду, 5 июня, в отделе обслуживания граждан № 1 управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите (ул. Я. Коласа, 69) искать работников намерены представители предприятий компании «АВТОСПЕЦТРАНС», «Флайзис», ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО».

К примеру, на Минский механический завод имени Вавилова нужны полировщик, оптических деталей, штамповщик (зарплата от 700 рублей, возможно обучение), слесарь-инструментальщик, токарь (зарплата от 800 рублей).

6 июня в центре занятости, который расположен по адресу улица Щербакова, 32, искать персонал будут представители компания «Флайзис» и производственно-логистический комплекс «Данипол».

Напомним, в Минске на начало мая не хватало 17 тысяч работников. Больше всего вакансий — почти 10,2 тысячи — для рабочих. Уровень зарегистрированной безработицы на начало мая в Минске составил 0,1% от экономически активного населения.

Среди рабочих больше всего не хватает продавцов (609 вакансий), водителей автомобилей (523), поваров (522), уборщиков помещений (495), контролеров-кассиров (412). Для грузчиков и санитарок открыто по 196 вакансий, для дорожных рабочих — 112, для комплектовщиков — 117, для кухонных рабочих — 103.

В столице также не хватает строителей. К примеру, для арматурщиков на начало мая было 234 вакансии, для каменщиков — 201, маляров — 290, плотников-бетонщиков — 269, штукатуров — 224.

Среди специалистов больше всего в дефиците медсестры (726 вакансий на начало мая), инженеры (698), врачи (564), директора (179), фельдшеры (176), фармацевты (141), воспитатели (132), менеджеры (130), провизоры (94).