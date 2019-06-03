Первый рэпер стал миллиардером. Догадываетесь, кто?

Источник материала: Tut.by

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Forbes. Заработал рэпер не столько музыкой, сколько остальными своими бизнесами.





В число активов 49-летнего артиста входят недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов) и коньяка DʼUssé (100 миллионов). Коллекция произведений искусства, которой владеет рэпер, оценивается в 70 миллионов.

В инвестиционный портфель Jay-Z, в частности, входит доля в Uber стоимостью 70 миллионов. Также он владеет музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который, по оценке издания, стоит 100 миллионов долларов.

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