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Первый рэпер стал миллиардером. Догадываетесь, кто?
Источник материала: Tut.by
Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером,
В число активов 49-летнего артиста входят недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов) и коньяка DʼUssé (100 миллионов). Коллекция произведений искусства, которой владеет рэпер, оценивается в 70 миллионов.
В инвестиционный портфель Jay-Z, в частности, входит доля в Uber стоимостью 70 миллионов. Также он владеет музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который, по оценке издания, стоит 100 миллионов долларов.
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Артист, настоящее имя которого Шон Кори Картер, стал первым в истории рэпером-долларовым миллиардером.
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