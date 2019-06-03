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Первый рэпер стал миллиардером. Догадываетесь, кто?

04.06.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Jay-Z стал первым рэпером-миллиардером, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Forbes. Заработал рэпер не столько музыкой, сколько остальными своими бизнесами.


В число активов 49-летнего артиста входят недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 миллионов долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 миллионов) и коньяка DʼUssé (100 миллионов). Коллекция произведений искусства, которой владеет рэпер, оценивается в 70 миллионов.

В инвестиционный портфель Jay-Z, в частности, входит доля в Uber стоимостью 70 миллионов. Также он владеет музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который, по оценке издания, стоит 100 миллионов долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Артист, настоящее имя которого Шон Кори Картер, стал первым в истории рэпером-долларовым миллиардером.
 
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