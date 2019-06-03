Volkswagen ID. R установил новый рекорд Нюрбургринга среди электромобилей

Источник материала: Tut.by

20,83 км, 73 поворота, многочисленные перепады высот — это знаменитая Северная петля, которую Volkswagen выбрал для продвижения своего электромобильного суббренда ID . Накануне 41-летний француз Ромен Дюма за рулем доработанного прототипа ID. R записал на свой счет новый рекорд Нюрбургринга среди электромобилей.

Гоночный ID. R с двумя электродвигателями суммарной мощностью 680 лошадиных сил и с 650 Нм крутящего момента прошел круг трассы за 6 минут и 5,336 секунды, что на 40,564 секунды быстрее прежнего рекорда, установленного в 2017 году Питером Дамбреком на купе Nio EP9 . Отметим, что силовая установка китайского электрокара развивала мегаватт мощности, то есть 1360 сил, что в два раза больше, чем у ID. R.





Правда, EP9 это все же дорожный гиперкар (пускай и мелкосерийный), по части аэродинамической эффективности заметно уступающий гоночному спортпрототипу Volkswagen. Средняя скорость, которую Дюма показал во время рекордного заезда, составила 206,96 км/ч.





Примечательно также, что ID. R оказался без малого на 6 секунд быстрее Porsche 956, за рулем которого в 1983 году Штефан Беллоф установил абсолютный рекорд Нюрбургринга — продержался он целых 35 лет, пока не был побит другим прототипом Porsche.