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Названы новые правила питания для женщин после 40 лет

04.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Названы новые правила питания для женщин после 40 лет

Диетолог рекомендует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов.

Известные в Великобритании диетологи рассказали зарубежным СМИ о том, как следует питаться женщинам, чтобы сохранить молодость, облегчить менопаузу и уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Диетолог Амелия Фрир рекомендует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов, так как в их составе есть совсем ненужные стабилизаторы, эмульгаторы и подсластители, пишет Российская газета. Также, по мнению Фрир, следует не перебарщивать со сладкими фруктами, так как они провоцируют скачки сахара в крови. От винограда, например, и вовсе можно отказаться. А вот несколько кисловатых яблок в день пойдут на пользу. Желательно употребить их до шести вечера.
 
Эксперт по питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз советует женщинам есть на завтрак овощи и фрукты, а в течение для употреблять какие-либо ферментированные продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками. Например, квашеную капусту, кимчи или кефир.

Не рекомендует отказываться от жирных продуктов диетолог Джейн Кларк. Самые полезные среди них — жирная рыба, орехи, авокадо, льняное и оливковое масла. Также она посоветовала пить кофе. Главное, знать меру.

Врач-диетолог Меган Росси считает, что в рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы (иначе могут возникнуть нарушения в работе кишечника) и порядка 30 различных продуктов растительного происхождения, которые нужно есть в течение недели. Так питание будет более разнообразным и сбалансированным.

rg.ru
 
 
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Диетолог рекомендует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов. Известные в Великобритании диетологи рассказали зарубежным СМИ о том, как следует...
 
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