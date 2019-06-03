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Названы новые правила питания для женщин после 40 лет
04.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Диетолог рекомендует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов.
Известные в Великобритании диетологи рассказали зарубежным СМИ о том, как следует питаться женщинам, чтобы сохранить молодость, облегчить менопаузу и уберечь себя от сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.
Диетолог Амелия Фрир рекомендует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов, так как в их составе есть совсем ненужные стабилизаторы, эмульгаторы и подсластители, пишет
Эксперт по питанию Джеклин Колдуэлл-Коллинз советует женщинам есть на завтрак овощи и фрукты, а в течение для употреблять какие-либо ферментированные продукты, богатые клетчаткой и пробиотиками. Например, квашеную капусту, кимчи или кефир.
Не рекомендует отказываться от жирных продуктов диетолог Джейн Кларк. Самые полезные среди них — жирная рыба, орехи, авокадо, льняное и оливковое масла. Также она посоветовала пить кофе. Главное, знать меру.
Врач-диетолог Меган Росси считает, что в
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Диетолог рекомендует свести к минимуму употребление обезжиренных продуктов. Известные в Великобритании диетологи рассказали зарубежным СМИ о том, как следует...
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