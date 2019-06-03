Представлены предварительные результаты миссии МАГАТЭ по системам учета и контроля ядерного материала

Источник материала: Вороновская газета

Представлены предварительные результаты миссии Консультативной службы МАГАТЭ по государственным системам учета и контроля ядерного материала (ISSAS) по итогам изучения работы белорусской государственной системы учета и контроля ядерных материалов. Эксперты миссии ISSAS работали в Беларуси с 27 по 31 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Госатомнадзоре 31 мая с участием экспертов Консультативной службы МАГАТЭ по вопросам учета и контроля ядерных материалов, представителей белорусских органов государственного управления и организаций представлены предварительные результаты миссии ISSAS в рамках выполнения Соглашения между Республикой Беларусь и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Эксперты миссии изучили организацию системы учета и контроля ядерных материалов в Беларуси, правовые основы данной работы, лицензионные требования в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения в части учета и контроля ядерных материалов и другие вопросы. В рамках миссии они посетили госпредприятие «Белорусская АЭС», Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны НАН Беларуси, СЗАО «Изотопные технологии», РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, ЦСЛ ОАО «Трест Белпромналадка».

Руководитель миссии ISSAS Владимир Сизар отметил, что в Беларуси создана и функционирует инфраструктура, которая позволяет надлежащим образом исполнять гарантии: разработано законодательство, определены ответственные органы государственного управления, построены системы учета и контроля ядерных материалов, противодействия незаконному обороту ядерных материалов. Эксперты миссии выделили применяющиеся в Беларуси хорошие практики, внесли предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию изученного направления деятельности.

В соответствии с установленными МАГАТЭ процедурами отчет миссии ISSAS будет подготовлен в течение ближайших нескольких месяцев.

Миссия Консультативной службы МАГАТЭ по государственным системам учета и контроля ядерного материала (Safeguards Advisory Service Mission, ISSAS) охватывает все аспекты осуществления гарантий, вопросы экспортного контроля, ведения учета ядерного материала и представления отчетности о нем, а также правовой и регулирующей основы данной деятельности.

Страны принимают решения о приглашении миссий МАГАТЭ добровольно. Запрос на проведение миссии ISSAS в Беларуси был направлен в марте 2018 года от имени МЧС.

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