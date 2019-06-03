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Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ за 2018 год

04.06.2019 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ за 2018 годМинск признан лучшим в СНГ за 2018 год">

Аэропорт получил кубок и почетную грамоту от Ассоциации «Аэропорт» ГА.

В Москве 29 мая состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации стран - участниц СНГ, на котором были подведены итоги работы за 2018 год и награждены победители конкурса.

Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2018 год, за что удостоен кубка и почетной грамоты ассоциации "Аэропорт" ГА", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводится ежегодно. Минский аэропорт является членом ассоциации с 1997 года. Он уже становился победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам 2013 и 2017 годов.

 
Теги: Минск
 
 
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Аэропорт получил кубок и почетную грамоту от Ассоциации «Аэропорт» ГА.
 
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