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Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ за 2018 год
04.06.2019 09:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Минск признан лучшим в СНГ за 2018 год">
Аэропорт получил кубок и почетную грамоту от Ассоциации «Аэропорт» ГА.
В Москве 29 мая состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации стран - участниц СНГ, на котором были подведены итоги работы за 2018 год и награждены победители конкурса.
Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2018 год, за что удостоен кубка и почетной грамоты ассоциации "Аэропорт" ГА", - рассказали в пресс-службе.
Конкурс проводится ежегодно. Минский аэропорт является членом ассоциации с 1997 года. Он уже становился победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам 2013 и 2017 годов.
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Аэропорт получил кубок и почетную грамоту от Ассоциации «Аэропорт» ГА.
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