Национальный аэропорт Минск признан лучшим в СНГ за 2018 год

Источник материала: Ежедневник

Минск признан лучшим в СНГ за 2018 год">

Минск признан лучшим в СНГ за 2018 год">

Аэропорт получил кубок и почетную грамоту от Ассоциации «Аэропорт» ГА.

В Москве 29 мая состоялось годовое отчетное собрание членов ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации стран - участниц СНГ, на котором были подведены итоги работы за 2018 год и награждены победители конкурса.

Национальный аэропорт Минск стал победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам работы за 2018 год, за что удостоен кубка и почетной грамоты ассоциации "Аэропорт" ГА", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс проводится ежегодно. Минский аэропорт является членом ассоциации с 1997 года. Он уже становился победителем в номинации "Лучший аэропорт стран - участниц СНГ" по итогам 2013 и 2017 годов.