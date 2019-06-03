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Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского мясокомбината

04.06.2019 10:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского мясокомбината
Фото из открытых источников

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Причина ограничения поставок – повторное выявление хинолонов (дифлоксацина) и первичное выявление бензилпенициллина в колбасных изделиях. 

Кроме того, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий: 

  • СПК «Агрокомбинат «Снов»- выявление незаявленной ДНК кукурузы в консервах из говядины;
  • ООО «Агропродукт» филиал «МЭЗ» - выявление незаявленного производителем ГМ-сои в шроте соевом кормовом тостированном;
  • ООО «Александров» - выявление незаявленной ДНК свиньи в блоках из жилованного мяса говяжьих;
  • ОАО «Беллакт» Волковысское – выявление БГКП в сливках пастеризованных (налив) (2 случая);
  • СОАО «Ляховичский молочный завод» - выявление БГКП и превышения КМАФАнМ в сливках пастеризованных (налив);
  • КПУП «Мозырские молочные продукты» - выявление бактерий рода S.aureus в сливках пастеризованных (налив);
  • ОАО  «Молодечненский молочный комбинат» - выявление БГКП в кефире;
  • ПУП «Оршанский мясоконсервный комбинат» - выявление незаявленных ДНК крупного рогатого скота, курицы и свиньи в колбасных изделиях из мяса индейки;
  • СООО «Старфуд» - выявление кокцидиостатиков (динитрокарбанилида) в колбасных изделиях из мяса птицы (2 случая);
  • ООО «ЭкспортАльфаГрупп» - выявление незаявленной ДНК свиньи в полуфабрикатах из говядины;
  • ЧПУП «15 Авеню» - выявление красителей (кристаллический фиолетовый) в продукции из лосося. 

Россельхознадзор ограничил поставки с белорусского мясокомбината
Россельхознадзор ограничил поставки продукции 4 белорусских предприятий
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